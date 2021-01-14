14 января на трансферном рынке не было жарко, но интересные слухи все же появлялись. Мы отобрали для вас самые любопытные.

Англия

Трансферы Топ-варианты у Агуэро, распродажа в «Реале» и возвращение Манджукича в Италию ДЕНЬ НАЗАД

Месут Озил требует у «Арсенала» 7,8 млн евро за расторжение контракта. Эти деньги полагаются ему за оставшиеся полгода в команде, и Месут не хочет уходить без них.

Месут Озил Фото: Getty Images

По данным Sky Sports, «Арсеналу» зачем-то потребовался вратарь «Барселоны» Нето. Бразилец сидит на банке под Марк-Андре тер Стегеном и вроде как готов попробовать себя где-то еще. «Канониры» горят желанием взять его в аренду до конца сезона с правом выкупа.

Боссы «МЮ» планируют серьезную чистку состава уже зимой. По информации The Telegraph, покинуть «Олд Траффорд» могут Фил Джонс, Маркос Рохо, Серхио Ромеро, Диогу Далот и Андреас Перейра.

А еще в Англии:

Нападающий «Тоттенхэма» Джек Кларк вторую половину сезона проведет в аренде в «Стоке».

Легенда «Челси» Лукас Пьязон покинул клуб. Он подписал полноценный контракт с «Брагой» до 2025 года. За восемь лет в Лондоне бразилец провел лишь три матча.

Италия

«Ювентус» до конца сезона арендовал полузащитника «Нанта» Абдулайе Дабо. Вероятно, 19-летний француз будет играть за молодежную команду, у «бьянконери» есть право выкупа.

«Милан» до конца сезона арендует 26-летнего полузащитника «Торино» Суалио Мейте. В этом сезоне на счету француза 14 матчей за «быков» и 1 гол.

«Интер» хочет спасти Донни ван де Бека, который просиживает штаны на «Олд Траффорд». FC Inter News пишет, что итальянцы намерены арендовать голландца, но в «МЮ» посмеялись и отказали.

Алешандре Пато, который тусуется без клуба, хочет вернуться в «Милан»: «У меня остались отличные воспоминания, ведь мы говорим о 150 играх, 63 голах, скудетто и Суперкубке Италии. Возвращение в «Милан», который остался в моем сердце – мечта. Конкуренция с Ибрагимовичем? В чем проблема? Но я не пришел бы в «Милан», чтобы быть его сменщиком. Я бы играл, пары матчей хватит, чтобы убедить тренера. Мы бы составили отличный дуэт».

А еще в Италии:

Gazzetta dello Sport уверена, что Хакан Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» и будет получать 4,5 млн евро в год. Решающая встреча агентов и руководства «россонери» состоится на следующей неделе.

«Дженоа» арендовала у «Марселя» Кевина Стротмана. Ранее в Италии голландец выступал за «Рому».

Помните Хачима Мастура, который должен быть стать суперзвездой «Милана»? Теперь он не нужен даже «Реджине» – его слили в аренду в «Карпи» (Серия С).

Левый защитник «Интера» Далберт продолжит карьеру в Испании. В аренду на полгода его возьмет «Вальядолид», первую половину сезона футболист провел в «Ренне».

Испания

«Барселона», по данным Daily Mirror, включилась в борьбу за Эрлинга Холанна. Но Мино Райола в интервью Mundo Deportivo сказал, что это фейк ньюс. В столице Каталонии на носу президентские выборы, и никто не в праве решать трансферные цели сейчас. Многое зависит от Месси: если Лео останется, то у клуба будет ничтожно мало денег на новичков – тем более такого уровня как Холанн.

Эрлинг Холанн, сборная Норвегии Фото: Getty Images

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, который сейчас играет в аренде в «Атлетико», может сменить клуб в Испании и уйти в «Валенсию».

Лука Модрич уверен, что продлит контракт с «Реалом», который истекает летом: «Всего рассказать не могу. Переговоры движутся в правильном направлении. Я счастлив в Мадриде и успешно работаю на тренировках, чтобы быть конкурентоспособным. Возраст не проблема».

А еще в Испании:

Колумбийский защитник «Жироны» Хоан Мохика до конца сезона будет играть за «Эльче». В первой половине он выступал в Италии за «Аталанту».

Германия

«Лейпциг» намерен выкупить у «Монако» 23-летнего защитника Беньямина Хендрикса. Парень играет в аренде в немецком клубе, а в данный момент травмирован и пропускает два месяца, но все равно остается желанным для «РБ». Трансфер оценивают в 15 млн евро.

«Шальке» близок к покупке Турецкого Месси, сообщает Sport со ссылкой на турецкие медиа. Так называют Омер Беяза из «Фенербахче», который успел сыграть за основу три матча (два в Кубке).

«Айнтрахт» официально объявил о возвращении Луки Йовича – серб арендован у «Реала» до конца сезона.

Боссы «Шальке» хотят вернуть Клас-Яна Хунтелара. Bild сообщает, что немцы ищут опытного нападающего, который уже отождествляет себя с клубом. Под параметры подходит 37-летний Хунтелар, контракт которого с «Аяксом» истекает летом.

Франция

Маурисио Почеттино собирается укрепить полузащиту «ПСЖ» Деле Алли, но для этого, сообщает Telefoot, парижанам придется избавиться от Леандро Паредеса. Возможным местом сбыта аргентинца называется «Интер».

Россия

«Локомотив» вступил в переговоры с «Ахматом» по трансферу флангового защитника Максима Ненахова. Москвичи хотят закрыть сделку зимой, а вот грозненцы настаивают – игрок им самим нужен, берите летом.

«Спартак» ищет новый клуб для Педро Роши, которому уже не осталось легионерского места в составе. По информации Ивана Карпова, красно-белые сделали акцент на Бразилии, Аргентине, Колумбии и Мексике.

Вратарь «Зенита» Александр Васютин интересен «Юргордену». Expressen пишет, что шведы видят в русском голкипере первого номера и хотят арендовать его до конца 2021 года.

А еще в России:

Нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем интересуется берлинский «Унион». (Tuttomercatoweb)

«Спартак» расторг контракт с Малкомом Баду, который так и не провел за клуб ни одного матча. Сообщается, что клуб заплатил игроку компенсацию в 4 млн рублей.

Это не все новости про разрыв контракта: «Краснодар» и вратарь Андрей Синицын прервали соглашение по обоюдному решению.

А еще в мире:

Самый крутой трансфер без вопросов провернули в Нидерландах. Посмеяться над безумной историей можно тут.

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