Январская трансферная суета в самом разгаре. Мощных сделок пока не планируется, но есть на что посмотреть и и прикинуть возможные варианты событий. Поехали!

АНГЛИЯ

Чемпионат Англии «Тоттенхэм» может выменять Бэйла на Алли (The Telegraph) 16/09/2020 В 05:35

«Ливерпуль» заинтересован в подписании контракта с Родриго де Паулем, но «Удинезе» не собирается продавать аргентинца менее чем за 40 млн евро, сообщает Corriere dello Sport.

А еще в Англии:

Микель Артета подтвердил, что Месут Озил ведет переговоры с «Фенербахче». Тренер не в курсе, насколько близок к переходу Озил был раньше, но ему известно, что в данный момент идут переговоры. В то же время в «Фенербахче» утверждают, что хотят подписать немца, но не очень готовы платить ему требуемые 5 млн евро.

ведет переговоры с Тренер не в курсе, насколько близок к переходу Озил был раньше, но ему известно, что в данный момент идут переговоры. В то же время в «Фенербахче» утверждают, что хотят подписать немца, но не очень готовы платить ему требуемые 5 млн евро. «Арсенал» подумывает о подписании полузащитника «Ромы» Стивена Н'Зонзи , сообщает FootMercato. Первую половину сезона француз отыграл в аренде за «Ренн».

подумывает о подписании полузащитника , сообщает FootMercato. Первую половину сезона француз отыграл в аренде за «Ренн». Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер перейдет в «Касымпашу» на правах аренды. Как сообщает Goal, лондонцы будут платить часть зарплаты футболиста, который после возвращения из «Астон Виллы» не провел за команду Лэмпарда ни одного матча.

перейдет в на правах аренды. Как сообщает Goal, лондонцы будут платить часть зарплаты футболиста, который после возвращения из «Астон Виллы» не провел за команду Лэмпарда ни одного матча. «Вест Бромвич» заинтересован в подписании нападающего сборной Сенегала Мбая Дианя. «Галатасарай» готов отдать его в аренду, сообщает Sky Sports.

ИСПАНИЯ

20-летний центральный защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия подпишет контракт с «Барселоной» на 5 либо на 5,5 лет, пишет Marca.

А еще в Испании:

Защитник «Реала» Альваро Одриосола может перебраться в «Фиорентину». В Мадриде игрок не получает много времени на поле, а флорентийцы проявляют интерес и уже провели первый раунд переговоров.

ИТАЛИЯ

«Рома» начала переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера атакующего полузащитника Алехандро Гомеса. Бергамцы готовы расстаться с экс-капитаном за 15 миллионов евро, утверждает Сalciomercato.

Алехандро Гомес Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Наполи» вербует левого защитника «Бенфики» Нуно Тавареса . Как сообщает Джанлука Ди Марцио, итальянцы готовы отдать значительную сумму за 20-летнего португальца.

вербует левого защитника . Как сообщает Джанлука Ди Марцио, итальянцы готовы отдать значительную сумму за 20-летнего португальца. Неаполитанцы также нацелены на еще одного португальского юношу, Нуно Мендеса из «Спортинга».

из «Эвертон» и «Парма» ведут переговоры с «Баварией» об аренде Джошуа Зиркзее после того, как «Айнтрахт» несколько недель назад пытался подписать юного игрока. По словам инсайдера Фабрицио Романо, решение по Зиркзее пока не принято.

и ведут переговоры с об аренде после того, как «Айнтрахт» несколько недель назад пытался подписать юного игрока. По словам инсайдера Фабрицио Романо, решение по Зиркзее пока не принято. Полузащитник «Ромы» Амаду Диавара имеет на руках два предложения: от «Фенербахче» и «Вероны».

ГЕРМАНИЯ

Защитник «Реала» Эдер Милитао может продолжить карьеру в главном клубе немецкой Бундеслиги. Как сообщает Goal, «Бавария» рассматривает возможность подписания бразильца. При этом уже появлялись слухи об уходе Милитао в «Тоттенхэм».

А еще в Германии:

«Шальке» рассматривает кандидатуры на позицию центрфорварда. Немцы выбирают между Ведадом Ибишевичем и Марио Манджукичем. Босниец может вернуться в клуб, который покинул совсем недавно, а на хорвата в упор смотрит «Милан».

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ» надеется арендовать Деле Алли уже в этом месяце, а Маурисио Почеттино сообщил руководству клуба, что полузащитник «Тоттенхэма» – его главная цель в этом трансферном окне.

Деле Алли Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Кроме того, Маурисио Почеттино ищет варианты усиления в оборону: аргентинцу интересен защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано, за которого уже борется половина Европы.

РОССИЯ

«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере бразильского центрального защитника Пабло. Футболисту осталось успешно пройти медосмотр. По информации «Спорт-Экспресс», 29-летний игрок достанется железнодорожникам за 2 млн евро. Сумма могла быть больше, но контракт Пабло истекает уже летом.

А еще в России:

Экс-игрок сборной России Олег Иванов перейдет в «Уфу». По информации Нобеля Арустамяна, 34-летний футболист и башкирский клуб близки к подписанию контракта.

перейдет в По информации Нобеля Арустамяна, 34-летний футболист и башкирский клуб близки к подписанию контракта. «Уфа» объявила об уходе словенского нападающего Ловро Бизяка. Клуб расторг трудовой контракт с 27-летним форвардом по согласию сторон.

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