Январская трансферная суета в самом разгаре. Мощных сделок пока не планируется, но есть на что посмотреть и и прикинуть возможные варианты событий. Поехали!
АНГЛИЯ
«Ливерпуль» заинтересован в подписании контракта с Родриго де Паулем, но «Удинезе» не собирается продавать аргентинца менее чем за 40 млн евро, сообщает Corriere dello Sport.
А еще в Англии:
- Микель Артета подтвердил, что Месут Озил ведет переговоры с «Фенербахче». Тренер не в курсе, насколько близок к переходу Озил был раньше, но ему известно, что в данный момент идут переговоры. В то же время в «Фенербахче» утверждают, что хотят подписать немца, но не очень готовы платить ему требуемые 5 млн евро.
- «Арсенал» подумывает о подписании полузащитника «Ромы» Стивена Н'Зонзи, сообщает FootMercato. Первую половину сезона француз отыграл в аренде за «Ренн».
- Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер перейдет в «Касымпашу» на правах аренды. Как сообщает Goal, лондонцы будут платить часть зарплаты футболиста, который после возвращения из «Астон Виллы» не провел за команду Лэмпарда ни одного матча.
- «Вест Бромвич» заинтересован в подписании нападающего сборной Сенегала Мбая Дианя. «Галатасарай» готов отдать его в аренду, сообщает Sky Sports.
ИСПАНИЯ
20-летний центральный защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия подпишет контракт с «Барселоной» на 5 либо на 5,5 лет, пишет Marca.
А еще в Испании:
- Защитник «Реала» Альваро Одриосола может перебраться в «Фиорентину». В Мадриде игрок не получает много времени на поле, а флорентийцы проявляют интерес и уже провели первый раунд переговоров.
ИТАЛИЯ
«Рома» начала переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера атакующего полузащитника Алехандро Гомеса. Бергамцы готовы расстаться с экс-капитаном за 15 миллионов евро, утверждает Сalciomercato.
Алехандро Гомес
Фото: Getty Images
А еще в Италии:
- «Наполи» вербует левого защитника «Бенфики» Нуно Тавареса. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, итальянцы готовы отдать значительную сумму за 20-летнего португальца.
- Неаполитанцы также нацелены на еще одного португальского юношу, Нуно Мендеса из «Спортинга».
- «Эвертон» и «Парма» ведут переговоры с «Баварией» об аренде Джошуа Зиркзее после того, как «Айнтрахт» несколько недель назад пытался подписать юного игрока. По словам инсайдера Фабрицио Романо, решение по Зиркзее пока не принято.
- Полузащитник «Ромы» Амаду Диавара имеет на руках два предложения: от «Фенербахче» и «Вероны».
ГЕРМАНИЯ
Защитник «Реала» Эдер Милитао может продолжить карьеру в главном клубе немецкой Бундеслиги. Как сообщает Goal, «Бавария» рассматривает возможность подписания бразильца. При этом уже появлялись слухи об уходе Милитао в «Тоттенхэм».
А еще в Германии:
- «Шальке» рассматривает кандидатуры на позицию центрфорварда. Немцы выбирают между Ведадом Ибишевичем и Марио Манджукичем. Босниец может вернуться в клуб, который покинул совсем недавно, а на хорвата в упор смотрит «Милан».
ФРАНЦИЯ
«ПСЖ» надеется арендовать Деле Алли уже в этом месяце, а Маурисио Почеттино сообщил руководству клуба, что полузащитник «Тоттенхэма» – его главная цель в этом трансферном окне.
Деле Алли
Фото: Getty Images
А еще во Франции:
- Кроме того, Маурисио Почеттино ищет варианты усиления в оборону: аргентинцу интересен защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано, за которого уже борется половина Европы.
РОССИЯ
«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере бразильского центрального защитника Пабло. Футболисту осталось успешно пройти медосмотр. По информации «Спорт-Экспресс», 29-летний игрок достанется железнодорожникам за 2 млн евро. Сумма могла быть больше, но контракт Пабло истекает уже летом.
А еще в России:
- Экс-игрок сборной России Олег Иванов перейдет в «Уфу». По информации Нобеля Арустамяна, 34-летний футболист и башкирский клуб близки к подписанию контракта.
- «Уфа» объявила об уходе словенского нападающего Ловро Бизяка. Клуб расторг трудовой контракт с 27-летним форвардом по согласию сторон.