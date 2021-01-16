Трансферные слухи продолжают разгоняться, но бомбовых сделок январь нам пока не подарил. И все же несколько интересных переходов клубы вот-вот оформят.

АНГЛИЯ

Трансферы «ПСЖ» вербует Алли, «Ливерпуль» гоняется за аргентинцем из Серии А ДЕНЬ НАЗАД

«Тоттенхэм» может вернуть Кристиана Эриксена из «Интера». Как сообщает Фабрицио Романо, Жозе Моуринью заинтересован в игроке, но его зарплата является главной проблемой – никаких предварительных переговоров пока нет. Сам Эриксен надеется вернуться в АПЛ.

А еще в Англии:

«Эвертон» ведет переговоры с «Баварией», рассчитывая взять в аренду с правом выкупа нападающего мюнхенцев Джошуа Зиркзее, пишет TALKsport.

Джошуа Зиркзее Фото: Getty Images

Агент полузащитника «Фулхэма» Жан-Мишеля Сери Франклин Мала заявил, что к его клиенту проявляет интерес «Галатасарай». «Посмотрим, что произойдет», – сказал Сери, которого цитирует Sporx.

ИТАЛИЯ

«Милан» объявил о приобретении полузащитника «Торино» Суалихо Мейте. По информации Джанлуки Ди Марцио, «Милан» заплатит за аренду хавбека 500 тысяч евро, а опция выкупа при ее активации составит 8 млн. Еще 1,5 млн туринцы получат бонусами.

А еще в Италии:

«Милан» также планирует завершить сделку по трансферу защитника «Челси» Фикайо Томори в ближайшие дни. По словам Фабрицио Романо, «россонери» возьмут молодого футболиста в аренду с возможностью выкупа.

ГЕРМАНИЯ

19-летний нападающий «Баварии» Леон Даяку перейдет в «Унион» на постоянной основе. Сделка будет оформлена в ближайшее время, пишет Kicker.

А еще в Германии:

15-летний юниор из «Аякса» Джулиан Рийкхофф перейдет в дортмундскую «Боруссию», сообщает Telegraaf. Нападающий подпишется на следующей неделе, когда ему исполнится 16 лет.

ФРАНЦИЯ

«Марсель» ведет переговоры о трансфере Аркадиуша Милика. Французы пытаются договориться с «Наполи» об аренде с обязательством выкупа за 8 млн евро плюс 1 млн бонусами в случае квалификации в Лигу чемпионов. «Наполи» требует 15 млн евро плюс комиссия за продажу 25%, сообщает Sky Italia.

Аркадиуш Милик, «Наполи» Фото: Getty Images

РОССИЯ

«Дженоа» охотится на нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает Calciomercato. Портал отмечает, что за аргентинским футболистом следит и немецкий «Унион».

А еще в России:

«Урал» на официальном сайте объявил о переходе в команду косоварского полузащитника Илльдрена Ибрахимая. Игрок присоединился к екатеринбуржцам как свободный агент.

А ЕЩЕ В МИРЕ:

«Сантос» подтвердил продажу Лукаса Вериссимо в «Бенфику». Игрок подпишет контракт с «орлами» после финала финала Кубка Либертадорес.

подтвердил продажу в Игрок подпишет контракт с «орлами» после финала финала Кубка Либертадорес. «Фенербахче» достиг соглашения с 23-летним нападающим «Куинз Парк Рейнджерс» Брайтом Осайи-Самуэлем, сообщается на официальном сайте стамбульцев. Контракт подписан на 4 года, начиная с сезона-2021/22.

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