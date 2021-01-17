17 января на трансферном рынке не так жарко, как хотелось. Но интересные слухи все же появлялись. Мы отобрали для вас самые любопытные.

Англия

Трансферы Эриксен вернется в «Тоттенхэм», Гайч станет одноклубником Шомуродова ДЕНЬ НАЗАД

The Telegraph пишет, что летом «Манчестер Сити» выделит на трансферы 225 млн евро. В приоритете будет поиск замены Серхио Агуэро и Фернандиньо. Ранее сообщалось, что «горожанам» интересны Эрлинг Холанн и Ромелу Лукаку.

«Арсенал» рассматривает варианты с приглашением Рики Пуча из «Барселоны». Лондонцы могут арендовать полузащитника, который пожаловался на отсутствие практики на «Камп Ноу», сообщает Gol Digital.

Испания

RMC сообщает, что между «Реалом» и «ПСЖ» заключено джентльменское соглашение, по правилам которого клубы не могут переманивать футболистов друг от друга. Поэтому переход Серхио Рамоса на правах свободного агента исключен – он возможен только в случае полноценного трансфера.

Серхио Рамос Фото: Getty Images

Зинедин Зидан решил судьбу Альваро Одриосолы – защитник больше не нужен «Реалу». Это подтверждает тот факт, что после травмы Дани Карвахаля француз поставил справа в обороне непрофильного Лукаса Васкеса, а здоровый Одриосола даже не попал в заявку. AS сообщает, что защитник, скорее всего, уйдет зимой в аренду.

По информации Gol Digital, «Бетис» намерен забрать у «Реала» Дани Себальоса, который сейчас арендован «Арсеналом». Лондонцы не настроены продолжать сотрудничество с испанцем, что повышает шансы «огурцов».

Германия

«Баварии» очень нужен полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус. По информации Bild, ради этого трансфера мюнхенцы готовы продать Корентена Толиссо. «Боруссия» отпустит игрока только за клаусулу в 40 млн евро.

Италия

Voetbal24 сообщает, что Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» уже зимой. Вернуть в Бельгию его хотят «Антверпен» и «Генк», за который украинец выступал ранее. Малиновский разочарован игровым временем и готов покинуть итальянскую команду.

Николо Скира подтверждает всю серьезность переговоров «Милана» с Марио Манджукичем. Стороны договорились о контракте до конца сезона – осталось получить одобрение от агента хорватского футболиста.

«Интер» из-за финансовых проблем просрочил платеж по Ашрафу Хакими: AS пишет, что «Реал» должен был получить 10 млн евро, но получил 0 рублей.

Серхио Рамос и Ашраф Хакими Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Альфред Дункан перешел в «Кальяри» из «Фиорентины» на правах аренды.

Россия

Возможное возвращение Куинси Промеса в «Спартак» – не просто слухи. «Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут», – сказал директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Аякс» отказался отдавать Промеса в аренду и требует от «Спартака» около 15 млн евро. Красно-белые пытаются сбить ценник.

Пабло Кастро прокомментировал переход в «Локомотив» и выложил несколько фото в красно-зеленой форме: «Новый цикл в карьере с новыми вызовами и достижениями! Спасибо «Локомотиву» за доверие и поддержку в моей работе!»

Если вы еще не устали от новостей про Адольфо Гайча, то вот новые претенденты на игрока ЦСКА. По информации Voetbal24, аргентинец нужен «Генку», который ищет замену Полу Онуачу, приглянувшемуся «Лиону». Ранее сообщалось, что Гайч достиг соглашения с «Дженоа».

А еще в России:

Защитник Евгений Шляков разорвал контракт с «Тамбовом» и уехал в румынский чемпионат, где будет играть за середняка УТА.

Франция

Андре Виллаш-Боаш прокомментировал возможный отъезд Моргана Сансона в Англию: «Это парень обладает качествами для игры в АПЛ. Не исключено, что что-то может произойти». Ранее сообщалось, что на Моргана претендуют «Арсенал» и «Астон Вилла».

Трансферы «ПСЖ» вербует Алли, «Ливерпуль» гоняется за аргентинцем из Серии А ВЧЕРА В 20:40