В первых числах января в Европе открылось зимнее трансферное окно. К 20 января не случилось ни одной топ-сделки, кроме тихого трансфера «Спартака».

Ждать чего-то от первой постпандемийной зимы наивно, потому что у клубов нет денег на усиление. Они не водились и летом, поэтому трансферные волны претерпели серьезные изменения – снизились объемы покупок и изменились типичные временные рамки.

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Трансферное окно открыто примерно 90 дней в году, но наиболее важны всего два – 1 июля и 1 января. Главный из них, конечно, первый. Высокая трансферная активность летом объясняется просто: клубы ищут точечные усиления, меняют тренеров и устраивают перестройки, банально зарабатывают на жизнь. А еще у игроков заканчиваются контракты, что тоже делает летний шопинг привлекательнее.

1 июля важно из-за финансовой отчетности клубов. 30 июня бухгалтерия закрывает ведомости и готовит документы об итогах года. В 00:00 1 июля начинается новый отчетный период, а значит зарабатывать и тратить клубы начинают с нуля. Тогда же оформляется большинство трансферов.

О сделках с футболистами зачастую объявляют намного раньше, что вводит фанатов в заблуждение. На самом же деле официальное объявление о переходе – небольшая махинация. Сделка завершается, когда футболиста регистрируют в трансферном реестре. По традиции это делают в первый же разрешенный ФИФА день – 1 июля.

В 2020-м из-за коронавируса официальные даты регистрации сдвинулись, но большинство сделок все равно зафиксированы 1 июля. Удобно рассмотреть этот механизм на примере «Челси». В Англии регистрационный период начался 27 июля, тогда как сделки «синих» по Тимо Вернеру и Хакиму Зиеху записаны Transfermarkt на 1 июля. Это показывает, что клубы ориентируются в первую очередь не на регистрационные периоды, а на зеленый свет в отчетности, который начинается со стартом второй половины года.

Разберем на примере перехода Тимо Вернера. О переезде немца в Англию объявили на официальном сайте «синих» 18 июня. При этом лондонцы могли зарегистрировать трансфер в соответствии с установками ФИФА только 27 июля. Клуб пренебрег этим порядком, потому что для финансовой стороны вопроса важно только, когда они занесут сделку в отчетность. Эта дата, несмотря на сдвиг регистрационных периодов, не изменилась. Именно поэтому Transfermarkt остановился на 1 июля. С Зиехом произошло то же самое, но о его отъезде в Лондон объявили еще в феврале.

Такие подводные течения вызваны ФФП и желанием клуба сохранить прибыль за отчетный год в течение нескольких лет подряд. «Челси» по результатам финотчетности заработал в коронавирусный 2020-й 36 млн евро чистой прибыли (после вычета налогов и процентных платежей). Если бы сделки по Вернеру и Зиеху занесли в отчетность раньше, этого бы не произошло.

Тимо Вернер и Хаким Зиех, «Челси» Фото: Getty Images

1 июля фигурирует и в топ-10 сделок в истории. Это единственная дата, которая встречается в списке дважды. В 2018-м «ПСЖ» подписал Килиана Мбаппе, через год «Реал» взял Эдена Азара. В топ-20 есть еще три трансфера с датой 1 июля: Криштиану Роналду – в «Реал» (94 млн евро), Неймар и Френки де Йонг – в «Барсу» (88,2 и 86 соответственно).

Обилие трансферов 1 июля связано еще и с тем, что зачастую срок соглашений между футболистом и клубом истекает 30 июня. Начиная с 1 января игроки согласовывают переходы в новые команды, а в начале июля все фиксируется официально. Как итог, в первый день июля 2020-го клубы провернули больше 8000 сделок.

Обычно 1 июля – самый крупный день не только по количеству переходов, но и по стоимости. Но не в 2020-м: помешал размен Артура на Миралема Пьянича и его учет на Transfermarkt. Формально сделку провернули 30 июня, чтобы каталонцы влезли в правила ФФП, контракты же игроки подписали только после окончания ЛЧ – 1 сентября. Возможно, чтобы смыть подозрения в нечистой игре и махинациях в отчетности.

Зимой 2021-го ждать трансферных подарков не стоит, потому что они уже были. Клубы провернули 2124 трансфера аккурат в новогоднюю ночь, когда мир больше интересовали салатики, а не футбол. Теперь главное дождаться 1 июля.

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