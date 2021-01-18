Англия

Нельзя просто так взять и провести трансферный день без Эрлинга Холанна. В поле зрения появился «Челси», готовый летом побить клубный рекорд (по 80 млн евро за Хаверца и Кепу), объявил The Athletic. У норвежца прописаны отступные в 75 млн евро, но вступят они в силу только в 2022-м. А пока «Дортмунд» будет требовать очень-очень-очень много за форварда, уже забившего 19 мячей в 17 официальных матчах сезона.

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«Касымпаша» до конца сзеона арендовала у «Челси» 30-летнего полузащитника Дэнни Дринкуотера. Парень недавно брал АПЛ, но спустил талант в барах.

Месут Озил уже позирует с шарфом «Фенербахче» и ждет официального окончания побега из «Арсенала».

Английские клубы тянут хищные щупальца во Францию. Согласно The Telegraph, коуч «Вест Хэма» Дэвид Мойес хочет видеть в команде страйкера «Монпелье» Гаэтана Лаборда. Потенциально покупка футболиста, у которого 6+6 в 20 матчах Лиги 1, обойдется англичанам в 18 млн евро.

А братья «молотков» по цветам из «Астон Виллы» нацелились на Моргана Сансона из «Марселя». Telefoot утверждает, что в Англии шансы сделки оценивают высокого, хотя спортдир французского клуба Пабло Лонгория исключал продажу 26-летнего полузаща.

А еще в Англии:

«Арсенал» планирует летний трансфер израильского форварда «Шахтера» Манора Соломона . Если верить Daily Mail, лондонский клуб уже вышел на связь с сами футболистом, чтобы узнать его намерения.

планирует летний трансфер израильского . Если верить Daily Mail, лондонский клуб уже вышел на связь с сами футболистом, чтобы узнать его намерения. Ставший свободным агентом Джек Уилшер завершит сезон в «Борнмуте», который бьется за выход в АПЛ. Клуб еще не объявил о сделке, но Sky Sports всех сдал.

Испания

«Реал» вступил в борьбу с «Атлетико» не только за золото Ла Лиги, но и за Александра Ляказетта, пишет Mail. «Мадрид» видит во французе замену отданному в аренду Луке Йовичу. «Арсенал» же как раз хочет продать Ляказетта, потерявшего доверие Микеля Артеты, пока у того не истечет контракт (в 2022-м).

Германия

«Баварии» интересен защитник «Реала» Эдер Милитао. По информации Bild, мюнхенцы видят в нем преемника Давида Алабы, который не хочет продлевать контракт.

Полузащитник «Тулузы» Куадио Коне близок к переходу в мёнхенгладбахскую «Боруссию»: игрок подпишет контракт до 2026 года, но останется во Франции до конца сезона на правах аренды, пишет Sky Sport Germany.

Клас-Ян Хунтелар прибыл в Германию для подписания контракта с «Шальке».

Франция

Фабрицио Романо воскресным вечером сообщил, что понедельник «Марсель» проведет прямые переговоры с «Наполи» по Аркадиушу Милику. Французы хотят арендовать польского форварда с обязанностью выкупа за 8 млн евро плюс бонусы.

А примерно в 14:00 мск Николо Скира объявил о достижении соглашения. Милик по вторник пройдет обследование, после чего подпишет договор до 2025 года с зарплатой 4,5 млн евро в год. BeIN Sports уточнил, что «Марсель» заплатит 8 млн евро плюс бонусы в 5.

Еще Романо объявил, что «ПСЖ» на наступившей неделе предпримет решительные шаги по трансферу Деле Алли. Англичанин и сам хочет сменить клуб, но все зависит от главы «Тоттенхэма» Дэниела Леви. Ранее Романо сообщал, что парижане хотят арендовать английского футболиста.

У Ди Марии скоро заканчивается контракт, и Анхель уже ищет варианты на лето. По информации Don Balon, пригласить 32-летнего аргентинца рассчитывают «Ювентус» и «Тоттенхэм». Правда, Маурисио Почеттино заинтересован в продлении контракта Ди Марии.

Россия

«Уфа» ведете переговоры с 34-летним полузащитником Олегом Ивановым, который сидит без клуба. Это подтвердил для «СЭ» председатель совета директоров Ростислав Мурзагулов.

Трансферы «Спартак» подтвердил переговоры с Промесом, Рамоса не будет в «ПСЖ» ДЕНЬ НАЗАД