Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо поделился мнением о будущем Килиана Мбаппе и Неймара в столичном клубе. Контракты француза и бразильца истекают 30 июня 2022 года.
«Я надеюсь, они убеждены, что «ПСЖ» – хорошее место для высококлассного и амбициозного футболиста. Нам просто нужно найти согласие между их желаниями и требованиями и нашими ожиданиями и средствами. Мы не собираемся умолять их: «Пожалуйста, останьтесь». Кто очень хочет остаться, останется. Мы регулярно общаемся, и у меня хорошее предчувствие по поводу их будущего», – приводит слова Леонардо France Football.
Неймар стал футболистом парижан летом 2017-го, французский клуб заплатил за него «Барселоне» рекордные 222 млн евро. Мбаппе присоединился к «ПСЖ» в это же время сначала на правах аренды, а через год его трансфер выкупили за 145 млн евро.
- В этом сезоне Неймар провел 14 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.
- Мбаппе за 22 игры отличился 14 голами и 8 ассистами.