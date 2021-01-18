«Я надеюсь, они убеждены, что «ПСЖ» – хорошее место для высококлассного и амбициозного футболиста. Нам просто нужно найти согласие между их желаниями и требованиями и нашими ожиданиями и средствами. Мы не собираемся умолять их: «Пожалуйста, останьтесь». Кто очень хочет остаться, останется. Мы регулярно общаемся, и у меня хорошее предчувствие по поводу их будущего», – приводит слова Леонардо France Football.