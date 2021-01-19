Англия

Фабрицио Романо узнал, какие условия «Интер» поставил перед «Тоттенхэмом» по поводу возвращения Кристиана Эриксена: лондонцы должны заплатить за аренду до конца сезона, а также взять на себя зарплату датчанина. Сам Эриксен, проваливший миланский этап карьеры, мечтает вернуться в АПЛ, где на него имеются неназванные претенденты и помимо бывшей команды.

Трансферы «Милан» подписал Манджукича до конца сезона 6 ЧАСОВ НАЗАД

Хосеп Гвардиола подтвердил beIN Sports, что в январе «Ман Сити» на трансферном рынке – не игрок: «Мы не проведем ни одной сделки в зимнее окно. Мы не обсуждали этот вопрос, но сезон закончим с тем составом игроков, который у нас уже есть».

«МЮ» интересен защитник «Ланса» Факундо Медина. La Voix du Nord сообщает, что за 21-летнего центрального защитника англичане предлагают около 13 млн евро.

Германия

Доминик Кор на правах аренды сменил «Айнтрахт» из Франкфурта на «Майнц» из собственно Майнца

«Байер» ведет переговоры с «Лестером» по трансферу Демарая Грея. 24-летний полузащитник переедет в Бундеслигу за 2 млн евро, пишет Sport1.

Клас-Ян Хунтелар официально стал игроком «Шальке». Контракт рассчитан до конца сезона.

Испания

Очень противоречивая информация поступает по Килиану Мбаппе и мадридскому «Реалу». Согласно El Chiringuito TV, в верхушке «Мадрида» царят уныние и пессимизм, руководство полагает, что «ПСЖ» попросит за Килиана Мбаппе 150 млн евро. Сейчас у «Реала» якобы нет таких денег.

А вот Brujula del Deporte сообщило, что чемпионы Ла Лиги считают, что ближайшее лето – наилучший момент для покупки француза, чей контракт рассчитан еще на полтора года, и будут стараться из-за всех.

Едва медиа объявили Алабу игроком «Реала», как его отец в интервью Sport 1 опроверг инфу о соглашении: «Мы еще не приняли никаких решений, и Давид еще ничего не подписал с «Реалом». Вдобавок к «Реалу» есть и другие клубы, заинтересованные в его услугах».

Лидер Ла Лиги «Атлетико» работает… нет, не над трансфером, а над продлением Диего Симеоне. Величайшему коучу в клубной истории хотят предложить контракт до 2024 года пишет AS. Сам аргентинец тоже не прочь продолжить работу с «индейцами».

«Реал» может отдать в аренду «Хетафе» Андрея Лунина, сообщает Gol Digital. В сделке заинтересованы все стороны, а Хосе Бордалас готов гарантировать украинцу игровую практику.

А еще в Испании:

Жуниор Фирпо, купленный два года назад у «Бетиса» за 18+12 млн евро, похоже, окончательно выпал из обоймы «Барселоны» и скоро сменит клуб. Справки о нем уже наводят «Милан» и «Вест Хэм».

Италия

Пятикратный обладатель скудетто Марио Манджукич официально вернулся в Италию и подписал контракт с «Миланом» до конца сезона-2020/21 с возможностью продления еще на год.

Пугает, что хорват выбрал 9-й номер – не самый везучий в «Милане» последней декады.

Дуглас Коста окончательно зачах в аренде в «Баварии». La Gazzetta dello Sport пишет, что «Ювентус» вернет бразильца досрочно, но затем снова отдаст его в аренду – в Испанию или Англию. Ранее Костой интересовался «Вулверхэмптон».

Франция

Согласно AS, «Монако» хочет заполучить Марсело и предложить защитнику «Реала» трехлетний контракт на 18 млн евро.

Россия

Французский Le10sport назвал Булайе Диа, форварда «Реймса» и лидера бомбардирской гонки Лиги 1, одной из трансферных целей «Краснодара». Оффера пока еще не было, а в услугах 24-летнего сенегальца также заинтересованы британские «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

«Локомотив» по обоюдному согласию расторг контракт со Слабоданом Райковичем. 31-летний серб провел за московский клуб восемь матчей во всех турнирах.

А еще в мире:

Бывший защитник «Ростова» и «Краснодара» Рагнар Сигурдссон отправился в чемпионат Украины, где будет выступать за львовский «Рух».

Трансферы Леонардо: «Не собираемся умолять Неймара и Мбаппе остаться в «ПСЖ» ДЕНЬ НАЗАД