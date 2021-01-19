«Милан» объявил о подписании хорватского нападающего Марио Манджукича, который присоединился к клубу на правах свободного агента.
Сообщается, что контракт заключен до конца сезона-2020/21 с возможностью продления соглашения еще на год. 34-летний игрок выбрал номер девять.
Чемпионат России
Кикнадзе рассказал, почему Манджукич и Кузяев не перешли в «Локо»
- В топ-лигах Манджукич играл за «Вольфсбург», «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус». Его последним клубом стал катарский «Аль-Духаиль».
- На клубном уровне Марио завоевал 23 трофея, со сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира.
Чемпионат России
Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва из-за курса рубля (Арустамян)
Чемпионат России
Sport24: Манджукич просит у «Локо» 8 млн евро за 2 года – он ни разу не забил за 5 игр в Катаре