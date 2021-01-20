В «Спартаке» подтвердили факт переговоров с «Фиорентиной» по нападающему Александру Кокорину.
«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», – цитирует «Спорт-Экспресс» Антона Фетисова, директора «Спартака» по связям с общественностью.
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«Фиорентина» готовит 5 млн евро за трансфер Кокорина
По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, детали трансфера между клубами уже согласованы – осталось дождаться ответа от 29-летнего Кокорина. «Фиорентина» предлагает футболисту зарплату около 1,7 миллионов евро, а в «Спартаке» он получает 3 миллиона. Сумма трансфера оценивается в 5 миллионов.
- Кокорин перешел в «Спартак» в межсезонье-2020 на правах свободного агента.
- До этого футболист играл за «Сочи», права на него принадлежали «Зениту».
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