«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», – цитирует «Спорт-Экспресс» Антона Фетисова, директора «Спартака» по связям с общественностью.

По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, детали трансфера между клубами уже согласованы – осталось дождаться ответа от 29-летнего Кокорина. «Фиорентина» предлагает футболисту зарплату около 1,7 миллионов евро, а в «Спартаке» он получает 3 миллиона. Сумма трансфера оценивается в 5 миллионов.