Англия

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в Италии. На него претендует «Интер», который хочет арендовать бельгийца до лета.

Трансферы Лодыгин перешел в греческий клуб и стал там самым дорогим игроком ЧЕРЕЗ ЧАС

Дэнни Ингс отказывается продлить контракт с «Саутгемптоном» и стать самым высокооплачиваемым игроком клуба. Все из-за интереса к нападающему со стороны «Тоттенхэма», который хочет пригласить его будущим летом.

«Арсенал» расторг контракт с защитником Сократисом Папастатопулосом. Куда возьмет путь 32-летний грек, неизвестно.

«МЮ» обратил внимание на защитника «Ланса» Факундо Медину. La Voix du Nord сообщает, что за 21-летнего аргентинца манки готовы выложить 12 млн евро и оставить его в аренде во Франции до конца года. Возможно, в «Манчестере» надеются, что берут нового Рафу Варана – тот перед «Реалом» тоже бегал за «Ланс».

Испания

Мартин Эдегор так и не стал звездой «Реала» и запросил трансфер. «Мадрид» готов отдать норвежского полузащитника в аренду.

«Барселоны» готова продать в «ПСЖ» за 25 млн евро защитника Эмерсона. Не слышали о таком? Парень не сыграл за каталонцев ни минуты, а сейчас пылит в аренде в «Бетисе». «Барса» может прилично заработать на 22-летнем бразильце – брали его у «Атлетико Минейро» за 12 млн в 2019-м. +13 млн профита!

Италия

«Милан» все ближе к трансферу Хуниора Фирпо из «Барселоны», считает la Gazzetta dello Sport. В составе «россонери» играет его друг Браим Диас, чей отец помогает уладить трансферный вопрос ухода из Каталонии.

Хуниор Фирпо Фото: Getty Images

Николо Барелла настолько мощно отыграл в Дерби Италии, что теперь за полузащитником «Интера» следят «Барса», «Бавария» и «Реал».

Пылящийся в «Наполи» (50 минут на поле в этом сезоне) Фернандо Льоренте находится на радаре двух команд: «Удинезе» и «Атлетика» из Бильбао.

37-летний Франк Рибери заявил, что по истечении контракта с «Фиорентиной» может вернуться в Бундеслигу. «На данный момент я сосредоточен только на «Фиорентине», я важен для команды. Но не исключаю, что вернусь в Бундеслигу, когда закончу здесь», – цитирует француза Bild.

«Интер» хочет выменять у «Арсенала» Лукаса Торрейру. За него «нерадзурри» готовы отдать Кристиана Эриксена, только вот прошлое датчанина в «Тоттенхэме» вряд ли позволит ему перейти к «канонирам».

Россия

Александр Кокорин максимально приблизился к уходу из «Спартака» и переезду в Италию. В московском клубе подтвердили факт переговоров с «Фиорентиной», а различные инсайдеры назвали цифры: «фиалки» предлагают за форварда 4,5 млн евро, самому Кокорину 1,7 млн евро в год и контракт на три сезона. Обсуждение перехода в самом разгаре, тем более сам Саша не против попробовать себя в Италии.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

«Спартак» расстался с еще одной легендой Тарасовки – клуб покинул 21-летний камерунец Одри Йола Зепатта, который за 4 года провел 22 матча за дубль красно-белых.

«Ахмат» арендовал у «Ружомберока» с правом выкупа 21-летнего словацкого нападающего Ладислава Альмаши, рост которого 193 сантиметра.

На нападающего ЦСКА Адольфо Гайча появился еще один претендент – арендовать аргентинца хочет «Болонья».

Франция

По данным La Gazzetta Dello Sport, «ПСЖ» испытывает все меньше надежд подписать Лео Месси. Все упирается в слишком жирную зарплату аргентинца, который еженедельно получает в «Барсе» по 560 тысяч евро.

Также «ПСЖ» хочет выкупить у «Ромы» Алессандро Флоренци. Защитник выступает в Париже в аренде и будет стоить чемпионам Франции 9 млн евро.

А еще в мире:

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин вернулся в Грецию и стал игроком «ПАС Янины».

Трансферы «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной» по Кокорину 6 ЧАСОВ НАЗАД