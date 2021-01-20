Юрий Лодыгин подписал контракт с клубом ПАС из греческой Суперлиги. Официально о сделке еще не объявили, но местные медиа уверены, что все решено. Это подтверждает Transfermarkt, который внес Лодыгина в состав ПАС.

Юрий сразу стал самым дорогим игроком клуба из Янины: Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро, как и испанского полузащитника Хуана Домингеса.

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Последний неплохой отрезок 30-летний вратарь провел в «Зените»: в сезоне-2017/18 у него набралось 11 матчей в РПЛ. После этого Лодыгин выступал за «Олимпиакос», «Газиантеп» и тульский «Арсенал», собрав в сумме шесть матчей с 2018 года.

Ранее Юрием интересовалось «Торпедо», но Лодыгин сказал, что не собирается играть в ФНЛ. В ноябре 2020-го он включил себя в тройку лучших вратарей России.

«Зенит» купил Лодыгина в 2013 году за 800 тысяч евро.

Юрий провел 13 матчей за сборную России.

ПАС после 17 туров занимает 11 место в чемпионате Греции. В прошлом сезоне клуб выиграл вторую лигу.

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