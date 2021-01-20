Скучали по трансферным сагам? Кажется, назревает история, которая точно покроется множеством слухов. Флорентино Перес прибыл в Италию и встретился с Криштиану Роналду.

О встрече сообщил , но детали разговора узнать не удалось. The Sun добавил, что Перес сожалеет о продаже Криштиану, а сам Роналду до сих пор испытывает теплые чувства к «Реалу».

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На этом дела босса «Мадрида» не закончились: он прибыл на базу «Ювентуса» и три часа беседовал с президентом «бьянконери» Андреа Аньелли. Правда, по данным Football Italia, чиновники обсудили общие вопросы мирового футбола.

Ранее Marca сообщала о желании Зинедина Зидана видеть в команде Криштиану. Возможно, визит Фло в Италию носил и этот подтекст.

Роналду выиграл в «Реале» 15 трофеев, включая 4 Лиги чемпионов и 2 чемпионата Испании.

В чемпионате Италии-2020/21 35-летний Криш провел 14 матчей и оформил 15+2.

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