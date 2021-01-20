Экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски посетил тренировочную базу «Динамо» в Турции и дал интервью официальному сайту бело-голубых.

«Мог ли я перейти в «Динамо»? Я точно мог перейти в «Локомотив». Переговоры действительно велись, я встречался с президентом клуба, это была женщина. Знаю, что для «Динамо» «Локомотив» – один из принципиальных соперников.

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Что касается вашего клуба, то я не уверен на 100 %, но мне кажется, что что-то было. Возможно, агент говорил, что есть интерес. Но конкретное предложение – из российских клубов – было только от «Локомотива».

При этом с российским футболом я знаком. Играл и против сборной, и против ваших клубов в еврокубках. Я выступал вместе с Андреем Аршавиным, сейчас играю с Федором Кудряшовым. Так что более-менее ориентируюсь», – сказал Польди.

Женщина на переговорах, о которой говорил Лукас, – Ольга Смородская. В 2020-м она призналась, что «Локо» был близок к трансферу немца, хотя в 2011-м клялась, что не знают, кто вообще такой Подольски.

Сейчас Лукасу 35 лет, и он выступает за «Антальяспор». Немец настрелял 3+1 в 17 матчах Суперлиги.

В составе сборной Германии Подольски выиграл ЧМ-2014.

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