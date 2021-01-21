Англия

Бразильский атакующий полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, который выступает в аренде в «Баварии», может оказаться в «Вулверхэмптоне». «Волки» ищут замену получившему серьезную травму головы Раулю Хименесу, утверждает The Telegraph.

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Защитник «Челси» Фикайо Томори перейдет в «Милан». «Россонери» близки к аренде 23-летнего англичанина до конца сезона с опцией выкупа за сумму немногим более 20 млн евро.

Фикайо Томори Фото: Getty Images

«Арсенал» заинтересован в полузащитнике «Реала» Мартине Эдегоре. Лондонцы намерены взять норвежца в аренду до конца сезона, утверждает Marca.

«Кристал Пэлас» подписал нападающего «Майнца» Жана-Филиппа Матета, сообщает официальный сайт «орлов». 23-летний французский нападающий будет выступать в АПЛ следующие полтора года на правах арендного соглашения.

Испания

Мадридский «Атлетико» летом намерен подписать бразильского нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло, сообщает Goal. 19-летний футболист может достаться Симеоне бесплатно в качестве свободного агента.

Италия

Защитник «Милана» Андреа Конти стал игроком «Пармы». 26-летний итальянец остаток сезона проведет в «Парме», которая обязана выкупить его за 7 миллионов евро.

Аркадиуш Милик отчаливает из «Наполи» во Францию. Польский форвард до конца сезона на правах аренды переберется в «Марсель», который после выкупит его на 8,5 млн и подпишет на 4 года.

Экс-капитан «Аталанты» Папу Гомес активно ищет новый клуб. Боссы бергамасков заявили, что не продадут аргентинца в другую команду Серии А, поэтому Папу изучает варианты в другой стране. Интерес к нему проявляют «Герта» и «Цинциннати» из MLS, готовый заплатить «Аталанте» 7 млн евро.

«Фиорентина» подписала полузащитника «Венеции» Юсефа Малеха. Контракт с 22-летним итальянцем подписан до конца 2024 года, однако нынешний сезон футболист доиграет в «Венеции».

«Лацио» подписал 17-летнего парня из Кот-д'Ивуара. На какой позиции действует Ларссон Кулибали, неизвестно, но есть информация, что он никогда не играл в футбол профессионально, а в клуб Серии А попал по подсказке агента, который оценил его как большого таланта.

Россия

Александр Кокорин все же уезжает во Флоренцию. «Спартак» попрощался с нападающим и написал, что в случае удачного медобследования Саша подпишет контракт на 3,5 года. В ближайшее время он вылетит в Италию для завершения сделки.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал интересен сразу трем клубам АПЛ: по данным британского журналиста Джоша Холланда, на чеха претендуют «Лидс», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».

Агент полузащитника «Ниццы» Данило Барбозы заявил, что футболист близок к переходу в ЦСКА.

Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов подписался с «Уфой». Контракт рассчитан на 1,5 года.

А еще в мире:

Полузащитник «Тулузы» Клаудио Коне стал игроком «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Он подписал контракт до 2025 года, но конец сезона проведет во Франции.

«Герта» заманивает полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера обратно в Германию, где он играл до переезда в Париж за «Шальке» и «Вольфсбург».

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