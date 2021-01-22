Англия

«Арсенал» подпишет-таки Мартина Эдегора. Норвежец, желающий освободиться от оков «Реала», первоначально хотел вернуться в «Реал Сосьедад», но все-таки дал согласие на переезд в Лондон. Клубы уже обсуждают детали арендного соглашения.

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А еще «Арсенал» арендовал до конца сезона вратаря «Брайтона» Мэтта Райана.

Фабрицио Романо в эфире шоу No Nonsense Transfer Show подтвердил, что «МЮ» охотно готов избавиться наконец-то от Поля Погба. «Реал», «Ювентус, «ПСЖ» – любой из этой тройки может стать новой или старой (Турин) пропиской француза.

«Лестер» отказался от борьбы за Кристиана Эриксена из-за высоких запросов игрока. По данным Sky Sports, «лисам» пришлось бы платить датчанину в три раза больше, чем зарабатывает самый высокооплачиваемый футболист команды.

А еще в Англии

Джош Кинг из «Борнмута» идет нарасхват: его хотят «Бёрнли», «Вест Бромвич» и «Вест Хэм», пишет Sky Sports.

«Сток Сити» приобрел 21-летнего вингера Эльфи Даути у «Чарльтона», после чего спокойной отпустил в нидерландскую «Фортуну» Тибо Верлиндена.

«Вольфсбург» договорился с «Реал Сосьедад» о трансфере 29-летнего форварда Виллиана Жозе. Бразилец будет взят «волками» в аренду с правом выкупа.

Германия

«Майнц» подписал у «Айнтрахта» защитника Данни да Косту. Речь идет об аренде до конца сезона.

Испания

«Атлетико» отдал в аренду «Кадису» нападающего Ивана Сапонича. Игрок проведет в составе аутсайдера ближайшие полгода.

Италия

Защитник «Челси» Фикайо Томори прошел медобследование в «Милане». Sky Sport утверждает, что «россонери» уже зарегистрировали футболиста в офисе Серии А. Уже завтра Томори, арендованный до конца сезона с правом выкупа за 25 млн евро, может дебютировать в итальянской лиге – игрой против «Аталанты» Алексея Миранчука.

UPDATE: в 21:20 по Москве «Милан» официально объявил о сделке.

«Интер» по-прежнему очень-очень хочет расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном. «Нерадзурри» готовы отдать датчанина в аренду до конца сезона с правом выкупа, но загвоздка в главном условии миланцев – зарплату игроку полностью должен платить клуб-арендатор.

А еще в Италии

«Парма» приобрела правого защитника Василиса Загаритиса из «Панатинаикоса». 19-летний греческий футболист подписал договор до 2024 года

Франция

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик уехал в «Марсель». Провансальцы арендовали 26-летнего поляка до конца сезона с правом обязательного выкупа. Футболист уже сфотографировался в футболке с номером 19.

Теперь форвард марсельской команды Костас Митроглу может вернуться на родину: в «Арис» из Салоников. Такое решение 32-летний грек принял, когда не отыграл ни одного матча в этом сезоне Лиги 1.

А еще во Франции

«Лион» обговаривает с «Ривер Плейт» трансфер защитника Гонсало Монтиэля. Французы хотят заплатить за 24-летнего игрока 8 млн, «Ривер» требует 10-11.

Россия

ЦСКА отправил Кристияна Бистровича в аренду в «Касымпашу». Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа трансфера футболиста. Хорват присоединился к ЦСКА в январе 2018 года, сыграл 88 матчей, в которых забил 6 мячей.

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