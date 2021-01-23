Трансферные новости становятся все горячее и горячее, вот и сегодня есть чем поживиться. Поехали!

АНГЛИЯ

Трансферы Эдегор едет в Лондон, Милик уже приехал в Марсель ДЕНЬ НАЗАД

«Вулверхэмптон» объявил о подписании арендного соглашения с нападающим «Реала Сосьедад» Виллианом Жозе. Бразилец проведет в Англии оставшуюся часть сезона, но у «волков» есть право на выкуп игрока.

А еще в Англии:

Мойзес Кайседо спешит в «Брайтон», уверен Фабрицио Романо. По словам инсайдера, эквадорец подпишет контракт на пять лет, а «Брайтон» заплатит «Индепендьенте дель Валле» 6 млн евро.

спешит в уверен Фабрицио Романо. По словам инсайдера, эквадорец подпишет контракт на пять лет, а «Брайтон» заплатит 6 млн евро. Защитник Квадво Асамоа может подписать контракт с «Уотфордом». 32-летний Асамоа является свободным агентом после расторжения контракта с «Интером» в октябре.

может подписать контракт с 32-летний Асамоа является свободным агентом после расторжения контракта с «Интером» в октябре. «Ноттингем Форест» сообщил о подписании контракта с Филипом Кровиновичем из «Бенфики». 25-летний полузащитник был в аренде в «Вест Бромвиче», а теперь озарит как минимум до конца сезона Чемпионшип.

ИСПАНИЯ

Мадридский «Реал» потребует у «Интера» вернуть Ашрафа Хакими. По информации Corierre dello Sport, президент Флорентино Перес запросил у «Интера» гарантии по оплате трансфера защитника Ашрафа Хакими, иначе он настаивает на возвращении футболиста. Ранее «нерадзурри» не внесли первый транш в размере 10 млн евро, но «Реал» отсрочил платеж до 30 марта. Однако соглашение должно было сопровождаться рядом гарантий, а «Интер» отрицает факт их существования.

А еще в Испании:

«Валенсия» сообщила, что защитник Кристиано Пиччини возвращается из аренды в «Аталанте». Клубы расторгли соглашение досрочно. Футболист сыграл за команду из Бергамо только один матч, так как страдал из-за травм.

ИТАЛИЯ

«Севилья» опередила претендентов на полузащитника «Аталанты»Алехандро Гомеса. Как сообщает Marca, Рамон Мончи уже начал переговоры, и решение по футболисту примут на следующей неделе. Итальянцы просят 10-12 млн, что не устраивает «Севилью», которая готова пойти на компромисс, устранив разницу в цене бонусами.

Алехандро Гомес Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Стефан Эль-Шаарави может вернуться в «Рому» – игрок уже прошел медобследование в Риме. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, итальянец подпишет с бывшим клубом в контракт на 2,5 года.

может вернуться в – игрок уже прошел медобследование в Риме. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, итальянец подпишет с бывшим клубом в контракт на 2,5 года. Сократис Папастатопулос перейдет в «Лацио» в качестве свободного агента после расторжения контракта с «Арсеналом», сообщает Gazzetta dello Sport. Утверждается, что римляне уже заключили сделку с греком.

перейдет в в качестве свободного агента после расторжения контракта с сообщает Gazzetta dello Sport. Утверждается, что римляне уже заключили сделку с греком. Хавбек «Дженоа» Стефано Стураро перешел в «Верону» на правах аренды до окончания текущего сезона с опцией выкупа. «Дженоа» купил итальянца у «Ювентуса» за 16,5 млн евро летом 2019 года.

ГЕРМАНИЯ

Нападающий «Хоффенхайма» Якоб Ларсен полгода поиграет в аренде в Бельгии. Клуб из Зинсхайма спихнул 22-летнего игрока в «Андерлехт», о чем сообщил на официальном сайте.

ФРАНЦИЯ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе никак не определился с новым контрактом в клубе. «Думаю, скоро придется принять решение, но пока я глубоко задумался. Если бы у меня был ответ сегодня, я бы дал его. Это не желание отнять чье-то время, а необходимость подумать. Я не хочу подписывать контракт, а через год заявить, что хочу уйти. Если я соглашусь, то останусь здесь. Вот почему это требует размышления», – приводит слова Мбаппе Get French Football News со ссылкой на интервью Téléfoot Chaine.

А еще во Франции:

«Рома» готова расстаться с нападающим Эдином Джеко, которого вывел из состава Паулу Фонсека. Sky Sport Italia и Corriere dello Sport утверждают, что римляне предложили «ПСЖ» права на Джеко в обмен на полугодичную аренду форварда Мауро Икарди.

РОССИЯ

«Спартак» хочет купить защитника «Наполи» Кевина Малькюи, пишет La Gazzetta dello Sport. По информации источника, красно-белые наводили справки по поводу французского правого защитника. При этом 29-летний футболист может остаться в Серии А – на него претендует «Беневенто».

А еще в России:

«Рубин» заинтересован в защитнике бельгийского «Сент-Трюйдена» Сами Ммаэ , сообщает Footmercato. На 24-летнего игрока сборной Марокко также претендует клуб из Франции. Футболист уже сообщил руководству, что хочет покинуть клуб.

заинтересован в защитнике бельгийского , сообщает Footmercato. На 24-летнего игрока сборной Марокко также претендует клуб из Франции. Футболист уже сообщил руководству, что хочет покинуть клуб. «Химки» сообщили о трансфере шведского защитника Филипа Дагерстоля , который раньше выступал за «Норчеппинг». 23-летний игрок подписал контракт и скоро приступит к тренировкам с командой на сборах в Турции.

сообщили о трансфере шведского защитника , который раньше выступал за 23-летний игрок подписал контракт и скоро приступит к тренировкам с командой на сборах в Турции. Центральный защитник Алексей Сухарев перешел из курского «Авангарда» в ЦСКА.

Трансферы Дуглас Коста и Крал в АПЛ, новые подробности перехода Кокорина 21/01/2021 В 19:06