Англия

«МЮ» определился по Джесси Лингарду. Сначала Уле-Гуннар Сульшер не хотел отпускать полузащитника из-за того, что вторая часть сезона будет напряженной. Но после беседы с игроком норвежский коуч согласился, что Джесси нужна игровая практика, сообщает ESPN. На аренду Лингарда претендуют «Ницца» и «Шеффилд».

Трансферы Мбаппе никак не определится с будущим, «Рома» сливает Джеко ДЕНЬ НАЗАД

Вершится судьба Мартина Эдегора, который точно покинет «Реал». Но куда он уйдет: много информации по «Реал Сосьедад» и «Арсеналу». Фабрицио Романо уверен, что норвежец ближе к Лондону, а переговоры по аренде до конца сезона прошли успешно. Зарплату на себя полностью возьмет «Арсенал», который заплатит за аренду 2 млн евро. Мартин согласился на трансфер после звонка Микеля Артеты.

Ахмед Муса может вернуться в АПЛ: подписать нигерийца хочет «Вест Бромвич», сообщает Daily Mail. Сэм Эллардайс оценил скорость Мусы и готов дать ему шанс до лета: клуб готовит для игрока британскую визу и ждет его в среду на медосмотр. 28-летний Муса покинул саудовский «Аль-Наср» в октябре.

Ахмед Муса («Лестер») Фото: Imago

Испания

«Реал» хочет продлить контракт Лукаса Васкеса, но вновь слышит отказ. Cadena Ser пишет, что «Мадрид» предложил игроку соглашение на три года на тех же условиях, но футболист хочет больше денег. Еще Васкеса напрягло, что «Реал» пытался продать его в Катар летом.

«Увидим, все зависит не только от меня. Вы должны видеть, что происходит внутри», – сказал Лукас после игры с «Сельтой».

А еще в Испании:

Лука Йович зажигает в «Айнтрахте», хотя мог играть в «Аяксе». По информации AD, голландцы вели переговоры с «Реалом», но не договорились и переключились на Себастьяна Алле из «Вест Хэма».

Карлос Фернандес покинул «Севилью»: 24-летний испанец перешел в «Реал Сосьедад» за 10+2 млн евро, а контракт рассчитан до 2026 года.

Италия

Ранее уже сообщалось, что «Рома» хочет избавиться от Эдина Джеко. В субботу писали про вариант с «ПСЖ», в воскресенье La Gazzetta dello Sport добавила, что босниец может уехать в «Интер». Римляне предложили миланцам обмен арендами – Джеко на Кристиана Эриксена. Но, кажется, такой вариант «нерадзурри» не очень интересен.

Сын Валерия Газзаева Владимир возглавит «Сиену». Бывший коуч «Алании» и «Актобе» присутствовал на трибунах во время последнего матча «Сиены», сообщает Radio Siena TV. Ранее клуб Серии D отправил в отставку бывшего нападающего сборной Италии Альберто Джилардино.

«Аталанта» страдает из-за Алехандро Гомеса. Аргентинец очень хочет уйти и, как сообщалось ранее, подписал контракт с «Севильей». «Я не знаю ничего об этом. Куда бы он ни отправился, желаю его всего наилучшего», – прокомментировал слух главный тренер клуба Джанпьеро Гасперини.

Алехандро Гомес Фото: Getty Images

Corriere dello Sport пишет, что «Лацио» прощупывает почву относительно трансфера центрального защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо. Сейчас защитник арендован «Бенфикой», но играет очень-очень мало.

А еще в Италии:

Полузащитник Квадво Асамоа хочет вернуться в Серии А: агенты предлагают его «Сампдории» и «Дженоа».

Россия

По информации Mozzart Sport, «Спартак» интересуется 21-летним полузащитником «Црвены Звезды» Велько Николичем. Сделка может стоить красно-белым 5-6 млн евро. Правда, телеграм-канал «Экспорт» добавил, что интерес к Николичу был осенью, так что информация может быть неактуальной.

Sport24 сообщает, что возвращение Куинси Промеса в «Спартак» уже очень близко. 29-летний футболист сообщил партнерам по «Аяксу», что скоро может покинуть клуб. Переговоры между идут успешно и приближаются к завершающей стадии. Сумма трансфера составит около 12 млн евро.

«Никаких новостей нет. Все так же, идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», продвижений не было», – сказал «СЭ» директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов

Еще в России:

Защитник «Рубина» Данченко, который сейчас арендован «Уфой», близок к переходу в АЕК. Иван Карпов пишет, что речь идет об аренде с правом выкупа.

Турция

Сага с Месутом Озилом близка к завершению. «Фенербахче» наконец сообщил о подписании с футболистом контракта на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что до конца этого сезона зарплату Озилу выплатит «Арсенал». Затем игрок начнет зарабатывать в «Фенербахче» по 5 миллионов евро в год. Еще 2,5 млн Озил получит в качестве подъемных.

Ожидается, что Озил заработает в «Фенербахче» 15 млн евро – это слишком много для клуба, у которого накопилось задолженностей на 520 млн. Президент Али Коч попросил помощи у фанатов:

«Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас. Мы также зависим от вашей финансовой поддержки. В день подписания попрошу побить рекорд с помощью смс. Может быть, наберется 300 тысяч, 500 тысяч или даже миллион текстовых сообщений. Эта поддержка пойдет нам на пользу», – цитирует Коча Bild. Одно сообщение стоит 2,20 доллара: клуб таким образом рассчитывает получить до 2 млн.

Франция

Telefoot утверждает, что «ПСЖ» до конца зимнего окна рассчитывает расстаться с Тило Керером и Юлианом Дракслером. Парижане хотят разгрузить зарплатную ведомость, но есть проблема – эти немцы особо никого не интересуют.

А еще в мире:

Николо Скира пишет, что Сократис возвращается в Грецию – его бесплатно подписывает «Олимпиакос». Ожидается, что контракт будет рассчитан на 1,5 год, а экс-игрок «Арсенала» получит оклад в 2,5 млн евро в год.

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