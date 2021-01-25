Англия

«Ливерпуль» заплатит около 1 млн евро за нападающего сборной Англии U-16 Кейда Гордона. Футболист выступает за «Дерби», на него также претендовали «МЮ» и «Тоттенхэм».

Трансферы «Фенер» просит у фанатов денег на Озила, Промес вот-вот вернется в «Спартак» ДЕНЬ НАЗАД

На Джесси Лингарда повышенный спрос в Европе. Следом за «Марселем» и «Ювентусом» на полузащитника «МЮ» обратил внимание «Порту».

«Шахтер» хочет вернуть свою бывшую звезду Алекса Тейшейру. У бразильца, которого несколько лет назад мечтал заполучить «Ливерпуль», заканчивается контракт с «Цзянсу Сунин». Fichajes сообщает, что в Тейшейре также заинтересованы «Астон Вилла» и «Бенфика». Самый выгодный вариант пока рисуют бирмингемцы.

Юрген Клопп серьезно попросил правление «Ливерпуля» не упустить возможность подписать Давида Алабу летом, сообщает Don Balon.

Пеп Гвардиола уверен, что Эрик Гарсия покинет «Ман Сити»: «Думаю, это произойдет в конце сезона. Уйдет ли он сейчас? Все зависит от клубов. Посмотрим, что будет до конца трансферного окна». Ранее сообщалось, что Эрик твердо решил уйти в «Барселону» по окончании контракта.

Эрик Гарсия, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке может перейти в «Вест Бромвич». Правда, денег у «дроздов» нет, поэтому речь идет только об аренде до конца сезона, сообщает Sky Sports.

Испания

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо заявил Marca, что 35-летний Лука Модрич обязательно подпишет новый контракт.

«Севилья» уломала «Аталанту» отдать Папу Гомеса. Экс-капитан бергамасков уйдет в аренду до конца сезона с обязательным выкупом за 8 млн евро.

Хуан Бернат может перейти из «ПСЖ» в «Барселону». 27-летний испанец окажется в Каталонии свободным агентом летом, если полностью восстановится после разрыва крестообразной связки колена, сообщил Mundo Deportivo.

«Севилья» отказалась отпустить в «Вест Хэм» нападающего Юссефа Эн-Несири, который вместе с Луисом Суаресом лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги (по 12 мячей). «Молотки» предлагали за марокканца 33 млн евро.

А еще в Испании:

Форвард «МЮ» Факундо Пеллистри, который в этом сезоне не играл за основу, может уехать в аренду. По информации The Athletic, в аренде 19-летнего уругвайца заинтересована «Сельта».

Италия

«Рома» готова выложить 12 млн евро за нападающего сборной Украины Романа Яремчука. 25-летний футболист выступает за «Гент» и в этом сезоне забил 12 мячей в 25 матчах.

Роман Яремчук Фото: Getty Images

«Ювентус» уже зимой хочет увести у «Баварии» двух игроков, сообщает Calciomercato. Туринцы планируют выкупить Корентена Толиссо и арендовать на полтора сезона Джошуа Зиркзе.

«Милан» отклонил предложение «Эвертона» по нападающему Рафаэлю Леау. «Ириски» давали за 21-летнего португальца 30 млн евро, но «россонери» хотят больше.

«Торино» хочет выкрасть из «Тоттенхэма» Жедсона Фернандеша. Точнее – из «Бенфики», которая отдала полузащитника «шпорам», а теперь разочарована его игровым временем. Sky Sports пишет, что вторую часть сезона португалец может провести уже в Турине. Правда, помешать может право выкупа (40 млн евро), прописанное в договоре с «Тоттенхэмом».

А еще в Италии:

Джанлука ди Марцио сообщает, что «Удинезе» близок к подписанию форварда «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне.

Форвард «Милана» Лоренцо Коломбо уехал в аренду в Серию В и будет играть за «Кремонезе», пишет Джанлука ди Марцио.

Кокорин дал первое интервью «Фиорентине», прошел обследование и уже сфоткался в новых цветах. Осталось дождаться официального объявления.

Россия

ЦСКА хочет взять у «Эвертона» 29-летнего турецкого нападающего Дженка Тосуна. На счету футболиста 5 матчей и 0 результативных действий в этом сезоне.

«Спартак» готов платить Куинси Промесу 2,7 млн евро в год и подпишет с ним контракт до 2024 года. Москвичи вот-вот вступят в переговоры с «Аяксом».

Куинси Промес («Спартак») Фото: Getty Images

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч перейдет на правах аренды без права выкупа в бельгийский «Антверпен».

«Урал» просматривает нападающих сборной Казахстана – Абата Аймбетова и Максима Федина. Оба находятся с уральцами на сборе в Дубае.

Германия

Дортмундская «Боруссия» готова заплатить 40 млн евро отступных за полузащитника «Боруссии» Мёнхенгладбах Флориана Нойхауса. В 23-летнем немце также заинтересованы «Бавария» и «Реал».

«Бавария» интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом, который может заменить в Мюнхене Давида Алабу. Правда, ценник на него велик – 50 млн евро.

А еще в Германии:

«Шальке» до лета арендовал у «Вольфсбурга» бразильского полузащитника Вильяма.

А еще в мире:

Сократис Папастатопулос официально перешел в «Олимпиакос» на правах свободного агента. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

ПАОК заманивает в Грецию годичным контрактом экс-полузащитника «Боруссии» и «МЮ» Синдзи Кагаву .

. Халил Дервишоглу, у которого есть гражданство Турции, впервые выступит в Суперлиге. «Галатасарай» арендовал его у «Брентфорда»: стамбульцы ничего не должны англичанам, не имеют права выкупа и полностью берут на себя зп 21-летнего нападающего.

«Андерлехт» разочаровался в рекордном трансфере. В 2018-м бельгийцы вывалили за Бубакара Саннеха 8 млн евро, а сейчас отдали в аренду в датский клуб «Орхус».

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