«Барселона» опубликовала финансовый отчет, в котором поделилась проблемами клуба. Общая задолженность каталонцев составляет уже 1,173 млрд евро. Чистый убыток «блауграны» за 2020 год без учета задолженностей в пользу клуба составляет 488 млн евро.

Одним из пунктов в отчете идет задолженность другим командам за переходы футболистов. Оказывается, денег от каталонцев ждут 19 клубов. Самый большой долг висит перед «Ливерпулем»: испанцы должны англичанам за Филипе Коутиньо еще 29 млн евро.

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Из больших невыплат еще стоить отметить задолженность перед «Аяксом» за Френки де Йонга (16 млн), перед «Бордо» – за Малкома (9,8 млн евро), перед «Брагой» – за Диего Тринкао (9,6 млн), перед «Бетисом» – за Хуниора Фирпо (9 млн), перед «Гремио» – за Артура (7,9 млн).

Полностью список задолженностей можно увидеть тут: на левой картинке упомянуты долги за 2020-й, на правой – за 2019-й.

Вот ссылка на полный финансовый отчет каталонцев.

В октябре 2020-го пост президента «Барселоны» покинул Жозеп Бартомеу.

Выборы нового президента планировались на январь, но их перенесли на март.

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