Если вы скучали по трансферной саге, связанной с уходом Лионеля Месси из «Барселоны», то вот свежие новости, которые напрягут фанатов «блауграны».

Источник напряжения – журналист Canal+ Жоффре Гаретье. В эфире телеканала он отметил: «Месси, его жена и дети берут уроки французского языка. Зачем он учит его, если собирается в «Манчестер Сити»? Это бессмысленно. Мне сказал это очень надежный источник, которому я полностью доверяю».

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Многие сразу связали это с возможным трансфером в «ПСЖ». Тем более что причины верить в это есть.

Во-первых, партнер Месси по сборной Аргентины Леандро Паредес в интервью Corriere Dello Sport подтвердил, что «ПСЖ» смотрит в сторону Лео.

Во-вторых, примерно это же сказал и спортивный директор «Парижа» Леонардо: «Такие игроки, как Месси, всегда будут в списке «ПСЖ».

На слова Леонардо пришлось реагировать кандидату в президенты «Барселоны» Жоану Лапорту.

«Если мы должны уважительно относиться к «ПСЖ», то просим их проявлять уважение в ответ. И не пытаться дестабилизировать нас. Мы не заставляли их говорить о планах на Месси, когда прошла только половина сезона. Не думаю, что это честно. Они могли бы не придавать это огласке», - бросил Лапорт.

Сам же Лео полностью отрезал все слухи и заявил, что о будущем будет думать только по окончании сезона. Сейчас аргентинец полностью сконцентрирован на контракте с «Барселоной», который действует до лета 2021-го. Не облегчает задачу каталонцам огромные финансовые проблемы и задолженность свыше миллиарда евро – как найти деньги на самого дорогостоящего футболиста мира?

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В Примере-2020/21 Месси провел 17 матчей и оформил 11+2.

33-летний аргентинец хотел покинуть «Барселону» летом 2020-го из-за ссоры с Жозепом Бартомеу, но испанец к октябрю потерял пост президента клуба.

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