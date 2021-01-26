Англия

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон обнаружился в Бирмингеме. «Астон Вилла» заплатит за 26-летнего француза 18 млн евро и подпишет с ним контракт на 4,5 года.

Трансферы Месси и его семья учат французский. Кажется, есть связь с «ПСЖ» ЧАС НАЗАД

Другой игрок «Марселя» – левый защитник Джордан Амави – попал в сферу интересов «Арсенала». Также на него претендуют «Кристал Пэлас» и «Наполи».

Защитник «Челси» Рахман Баба уходит в аренду в Грецию – до конца сезона его берет под крыло ПАОК.

Маркос Рохо перешел из «МЮ» в «Бока Хуниорс». Сделка завершена, написал журналист Николо Скира. Контракт подписан до 2023 года.

Маркос Рохо Фото: Getty Images

«Челси» выгнал Фрэнка Лэмпарда и мгновенно утратил интерес к опорному полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу, которого хотел лично Фрэнки.

Испания

Лионель Месси вдруг взял курсы французского языка для себя и всей семьи. Конечно, в Marca новое увлечение нападающего «Барселоны» восприняли так – он готовится к переходу в «ПСЖ».

Карим Бензема рассчитывает после «Реала» вернуться в «Лион». Об этом рассказал бывший агент француза Карим Джазири.

Италия

«Беневенто» взял у «Сампдории» в аренду с правом выкупа крайнего защитника Фабио Депаоли. В первой половине сезона 23-летний итальянец отбегал 5 матчей за «Аталанту».

«Фиорентина» хочет приобрести защитника «Наполи» Кевина Малькюи. Также на 28-летнего француза претендует «Спартак».

«Милан» летом бесплатно подпишет контракт с полузащитником «Порту» Отавио. У 25-летнего бразильского полузащитника через полгода закончится контракт с «драконами», из Италии с ним уже ведут переговоры.

В «Беневенто» подтвердили договоренность с ЦСКА по нападающему Адольфо Гайчу. «Ведьмы» берут аргентинца в аренду до конца сезона без права выкупа.

Россия

Нападающий «Локомотива» Жасур Жалолиддинов, выступающий в аренде в «Тамбове», получил предложения от зарубежных клубов и, вероятно, продолжит карьеру за границей.

22-летний нападающий «Спартака» и сборной Либерии Сильванус Нимели перебрался в хорватскую «Горицу».

Франция

Onda Cero пишет, что «ПСЖ» предложил трехлетний контракт капитану «Реала» Серхио Рамосу. 34-летнему защитнику готовы платить 15 миллионов евро в год – это больше, чем предлагают в Мадриде.

Серхио Рамос, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

«ПСЖ» хочет продлить с Анхелем ди Марией истекающий летом контракт, но намерен предложить ему меньшую зарплату. Аргентинец рассчитывает на двухлетнее соглашение, при этом за ним следит «Тоттенхэм», который готов предложить выгодные финансовые условия.

Пока «Реал» ищет деньги на зарплату Килиану Мбаппе, вмешаться в сделку между «ПСЖ» и «Мадридом» готов «Ливерпуль». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

А еще в мире:

«РБ Зальцбург» подписал очередного молодого таланта. Новичком стал 18-летний нападающий хорватской «Истры» Рокко Жикович.

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва уехал играть в Саудовскую Аравию. Контракт с 29-летним перуанцем подписал «Аль-Фатех».

«Бавария» вступит в переговоры с защитником Джеромом Боатенгом о новом контракте, хотя еще недавно готова была отпустить его летом бесплатно.

Нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис перешел в «Кёльн». 23-летний нигериец будет играть в Германии на правах аренды до конца сезона.

Дортмундская «Боруссия» из-за финансовых сложностей отдаст Джейдона Санчо – в претендентах, конечно же, «МЮ».

Трансферы «Барса» должна 19 клубам. Сумма за 2020-й – уже 126 млн евро 4 ЧАСА НАЗАД