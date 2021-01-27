С приближением трансферного дедлайна клубы оформляют все больше мощных сделок, но не меньше и срывается. Вашему вниманию – картина дня.

АНГЛИЯ

Трансферы Зарплата Рамоса в «ПСЖ» и соперник «Реала» за Мбаппе ДЕНЬ НАЗАД

«Арсенал» объявил о трансфере хавбека «Реала» Мартина Эдегора. Норвежец проведет вторую часть сезона в Лондоне в аренде без права выкупа.

А еще в Англии:

Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель заинтересован в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна . Немецкий специалист хочет видеть норвежца в Лондоне уже летом, пишет Daily Mail.

заинтересован в приобретении нападающего . Немецкий специалист хочет видеть норвежца в Лондоне уже летом, пишет Daily Mail. «Рома» рассчитывает на обмен форварда Эдина Джеко на нападающего «Челси» Оливье Жиру , утверждает Corriere dello Sport. Ранее Джеко отказался от перехода в «Вест Хэм».

рассчитывает на обмен форварда на нападающего , утверждает Corriere dello Sport. Ранее Джеко отказался от перехода в «Вест Хэм». Полузащитник Джесси Лингард останется в Англии, но покинет «МЮ», утверждает Goal. Потерявший место в основе манкунианцев игрок уйдет в аренду в «Вест Хэм», который заплатит 1,2 млн евро.

ИСПАНИЯ

«Реал» по-прежнему не заключил новые контракты с Лукасом Васкесом и Серхио Рамосом, сообщает Marca. Тем временем соглашения обоих игроков истекают уже этим летом.

А еще в Испании:

Кандидат на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия готов хоть завтра прилететь в Каталонию и половину сезона выступать за «сине-гранатовых» бесплатно. По информации Mundo Deportivo, в клубе продавливают временное руководство, чтобы оно немедленно приобрело игрока.

заявил, что защитник готов хоть завтра прилететь в Каталонию и половину сезона выступать за «сине-гранатовых» бесплатно. По информации Mundo Deportivo, в клубе продавливают временное руководство, чтобы оно немедленно приобрело игрока. «Атлетик» из Бильбао хочет приобрести защитника «Челси» Сезара Аспиликуэту, у которого через полгода заканчивается соглашение с «синими», пишет Larazon.

Сесар Аспиликуэта («Челси») Фото: Getty Images

ГЕРМАНИЯ

«Байер» вербует правого защитника «Селтика» Джереми Фримпонга. Как сообщает Sky Sports, «фармацевты» могут заплатить за 20-летнего футболиста порядка 12 млн евро.

ИТАЛИЯ

Александр Кокорин официально перешел в «Фиорентину» и взял 91-й номер.

А еще в Италии:

«Лацио» объявил о приобретении Матео Мусаккьо у «Милана». Римляне полностью выкупили права на 30-летнего аргентинского центрального защитника за 1 млн евро. В 2017-м «Милан» отлистал «Вильярреалу» 18 млн евро за Матео. Мусаккьо был постоянным игроком в первом сезоне, но потом его сломили травмы.

«Фиорентина» ведет переговоры с «Торино» о трансфере центрального защитника Армандо Иццо , утверждает Calcio Mercato . 28-летний футболист стоит в районе 13 млн евро.

ведет переговоры с о трансфере центрального защитника , утверждает Calcio Mercato 28-летний футболист стоит в районе 13 млн евро. Защитник «Наполи» Кевин Малькюи прибыл в «Фиорентину» для прохождения медосмотра. Об этом сообщает Calciomercato. Сегодня трансфер должен быть завершен. Малькюи уйдет в аренду с правом выкупа за 6 млн евро.

прибыл в для прохождения медосмотра. Об этом сообщает Calciomercato. Сегодня трансфер должен быть завершен. Малькюи уйдет в аренду с правом выкупа за 6 млн евро. Полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора может оказаться в «Торино» – клубы ведут переговоры, сообщает Джанлука ди Марцио.

может оказаться в – клубы ведут переговоры, сообщает Джанлука ди Марцио. Еще один инсайд от ди Марцио: «Кротоне» на правах аренды пополнит нападающий «Сампдории» Федерико Бонаццоли .

на правах аренды пополнит нападающий . «Парма» близка к подписанию лучшего бомбардира румынской лиги Денниса Мана , которым интересовались «Зенит» и «Краснодар». Румынский клуб получит за Мана около 12 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов, пишет La Stampa.

близка к подписанию лучшего бомбардира румынской лиги , которым интересовались «Зенит» и «Краснодар». Румынский клуб получит за Мана около 12 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов, пишет La Stampa. Тренер «Интера»Антонио Конте опроверг слухи об уходе полузащитника Кристиана Эриксена. «Я уже месяц говорю одно и то же: это состав «Интера». Никто не придет, и никто не уйдет. Я продолжаю это повторять, но похоже, что никто мне не верит. Мы работаем с Эриксеном в тактических аспектах, чтобы найти альтернативу Брозовичу, потому что пока у нас нет игрока такого типа. Кристиан – очень умный парень и качественный футболист», – цитирует тренера La Gazzetta dello Sport

ФРАНЦИЯ

Деле Алли близок к уходу из «Тоттенхэма», совсем скоро он может перейти в «ПСЖ». Как сообщает Фабрицио Романо, стороны обсуждают вариант аренды с правом выкупа, но «Тоттенхэм» в лице председателя совета директоров клуба Дэниела Леви еще не принял окончательного решения.

РОССИЯ

Тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг не хочет продавать Куинси Промеса в «Спартак», но руководство клуба не поддерживает специалиста и готово отпустить полузащитника в Москву за 15 млн евро, сообщает AD. «Спартак» готов заплатить не больше 10 млн.

А ЕЩЕ В МИРЕ:

Синдзи Кагава выбрал для продолжения карьеры греческий ПАОК . Контракт 31-летнего японца с вице-чемпионами Суперлиги рассчитан на 1,5 года.

выбрал для продолжения карьеры греческий . Контракт 31-летнего японца с вице-чемпионами Суперлиги рассчитан на 1,5 года. Не игравший с весны 2020 года Сейду Думбия уехал играть на Мальту, о чем сообщил в инстаграме. Контракт до конца сезона с ним подписал «Хамрун Спартанс» .

уехал играть на Мальту, о чем сообщил в инстаграме. Контракт до конца сезона с ним подписал . «Фенербахче» нашел партнера по атаке для Месута Озила. Им может стать форвард «Порту» Мусса Марега. Согласно информации журналиста издания Sözcü Ирфана Йирмибеша, менеджмент «Фенербахче» уговорил Марегу приехать в Турцию.

Трансферы Месси и его семья учат французский. Кажется, есть связь с «ПСЖ» ДЕНЬ НАЗАД