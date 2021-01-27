С приближением трансферного дедлайна клубы оформляют все больше мощных сделок, но не меньше и срывается. Вашему вниманию – картина дня.
АНГЛИЯ
«Арсенал» объявил о трансфере хавбека «Реала» Мартина Эдегора. Норвежец проведет вторую часть сезона в Лондоне в аренде без права выкупа.
А еще в Англии:
- Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель заинтересован в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Немецкий специалист хочет видеть норвежца в Лондоне уже летом, пишет Daily Mail.
- «Рома» рассчитывает на обмен форварда Эдина Джеко на нападающего «Челси» Оливье Жиру, утверждает Corriere dello Sport. Ранее Джеко отказался от перехода в «Вест Хэм».
- Полузащитник Джесси Лингард останется в Англии, но покинет «МЮ», утверждает Goal. Потерявший место в основе манкунианцев игрок уйдет в аренду в «Вест Хэм», который заплатит 1,2 млн евро.
ИСПАНИЯ
«Реал» по-прежнему не заключил новые контракты с Лукасом Васкесом и Серхио Рамосом, сообщает Marca. Тем временем соглашения обоих игроков истекают уже этим летом.
А еще в Испании:
- Кандидат на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия готов хоть завтра прилететь в Каталонию и половину сезона выступать за «сине-гранатовых» бесплатно. По информации Mundo Deportivo, в клубе продавливают временное руководство, чтобы оно немедленно приобрело игрока.
- «Атлетик» из Бильбао хочет приобрести защитника «Челси» Сезара Аспиликуэту, у которого через полгода заканчивается соглашение с «синими», пишет Larazon.
Сесар Аспиликуэта («Челси»)
Фото: Getty Images
ГЕРМАНИЯ
«Байер» вербует правого защитника «Селтика» Джереми Фримпонга. Как сообщает Sky Sports, «фармацевты» могут заплатить за 20-летнего футболиста порядка 12 млн евро.
ИТАЛИЯ
Александр Кокорин официально перешел в «Фиорентину» и взял 91-й номер.
А еще в Италии:
- «Лацио» объявил о приобретении Матео Мусаккьо у «Милана». Римляне полностью выкупили права на 30-летнего аргентинского центрального защитника за 1 млн евро. В 2017-м «Милан» отлистал «Вильярреалу» 18 млн евро за Матео. Мусаккьо был постоянным игроком в первом сезоне, но потом его сломили травмы.
- «Фиорентина» ведет переговоры с «Торино» о трансфере центрального защитника Армандо Иццо, утверждает Calcio Mercato. 28-летний футболист стоит в районе 13 млн евро.
- Защитник «Наполи» Кевин Малькюи прибыл в «Фиорентину» для прохождения медосмотра. Об этом сообщает Calciomercato. Сегодня трансфер должен быть завершен. Малькюи уйдет в аренду с правом выкупа за 6 млн евро.
- Полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора может оказаться в «Торино» – клубы ведут переговоры, сообщает Джанлука ди Марцио.
- Еще один инсайд от ди Марцио: «Кротоне» на правах аренды пополнит нападающий «Сампдории» Федерико Бонаццоли.
- «Парма» близка к подписанию лучшего бомбардира румынской лиги Денниса Мана, которым интересовались «Зенит» и «Краснодар». Румынский клуб получит за Мана около 12 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов, пишет La Stampa.
- Тренер «Интера»Антонио Конте опроверг слухи об уходе полузащитника Кристиана Эриксена. «Я уже месяц говорю одно и то же: это состав «Интера». Никто не придет, и никто не уйдет. Я продолжаю это повторять, но похоже, что никто мне не верит. Мы работаем с Эриксеном в тактических аспектах, чтобы найти альтернативу Брозовичу, потому что пока у нас нет игрока такого типа. Кристиан – очень умный парень и качественный футболист», – цитирует тренера La Gazzetta dello Sport
ФРАНЦИЯ
- Деле Алли близок к уходу из «Тоттенхэма», совсем скоро он может перейти в «ПСЖ». Как сообщает Фабрицио Романо, стороны обсуждают вариант аренды с правом выкупа, но «Тоттенхэм» в лице председателя совета директоров клуба Дэниела Леви еще не принял окончательного решения.
РОССИЯ
Тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг не хочет продавать Куинси Промеса в «Спартак», но руководство клуба не поддерживает специалиста и готово отпустить полузащитника в Москву за 15 млн евро, сообщает AD. «Спартак» готов заплатить не больше 10 млн.
А ЕЩЕ В МИРЕ:
- Синдзи Кагава выбрал для продолжения карьеры греческий ПАОК. Контракт 31-летнего японца с вице-чемпионами Суперлиги рассчитан на 1,5 года.
- Не игравший с весны 2020 года Сейду Думбия уехал играть на Мальту, о чем сообщил в инстаграме. Контракт до конца сезона с ним подписал «Хамрун Спартанс».
- «Фенербахче» нашел партнера по атаке для Месута Озила. Им может стать форвард «Порту» Мусса Марега. Согласно информации журналиста издания Sözcü Ирфана Йирмибеша, менеджмент «Фенербахче» уговорил Марегу приехать в Турцию.