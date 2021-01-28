До закрытия трансферного окна осталось почти ничего, поэтому клубы ведут себя все активнее. Если никого и не купят, то поторгуются, чтобы проще было напомнить о себе летом. Полетели!

АНГЛИЯ

Трансферы «Реал» игнорирует Рамоса, Эдегор и Холанн в Лондоне ДЕНЬ НАЗАД

Вслед за Кокориным из «Спартака» в Европу может уехать Александр Максименко, утверждает Metaratings. Вратарь красно-белых заинтересовал «Вест Хэм», который подыскивает достойную смену для 36-летнего Лукаша Фабианьского.

А еще в Англии:

Полузащитник «Эвертона»Янник Болази перешел в «Мидлсбро», сообщила пресс-служба мерсисайдцев. Конголезец проведет в «Боро» полгода на правах аренды. В 2016-м «Эвертон» выложил 30 млн евро «Кристал Пэлас» за Янника.

ИСПАНИЯ

«Барселона» не сможет купить защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию зимой, потому что у каталонского клуба не хватает денег. Сине-гранатовые решили подождать до лета, чтобы забрать испанца свободным агентом, сообщает Marca.

А еще в Испании:

«Реал» нашел будущую звезду команды в Аргентине. Мадридцы метят на полузащитника «Расинга» Гонсало Сосу, которому в марте исполнится лишь 16 лет. Как сообщает AS, за игроком также следят «Бавария», «МЮ», «ПСЖ» и «Ювентус».

ГЕРМАНИЯ

«Байер» подписал правого защитника «Селтика» Джереми Фримпонга. 20-летний игрок заключил контракт до июня 2025 года. По информации Kicker, сумма сделки составила 11 млн евро и может вырасти до 13,5 млн с учетом бонусов.

А еще в Германии:

«Бавария» продлила контракт до 2022 года с 18-летним полузащитником Торбеном Рейном, который в данный момент играет за дублирующий состав мюнхенцев.

ИТАЛИЯ

«Рома» никак не избавится от Эдина Джеко. Теперь римляне предлагают боснийца «Интеру» в обмен на Алексиса Санчеса, пишет Sky Sport. Клубам предстоит решить вопрос с платой за аренду и зарплате игроков.

Джеко Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Ювентус» готов прилично раскошелиться на полузащитника «Лиона» Уссема Ауара . Sky Sports сообщает, что туринцы приобретут футболиста летом. Transfermarkt оценивает 22-летнего француза в 50 млн евро.

готов прилично раскошелиться на полузащитника . Sky Sports сообщает, что туринцы приобретут футболиста летом. Transfermarkt оценивает 22-летнего француза в 50 млн евро. В Турине также оформили две официальные сделки. Клуб подписал полузащитника «Дженоа» Николо Ровеллу , который отыграет за «Ювентус» полгода на правах аренды. Частью сделки стал 19-летний полузащитник «Юве» Маноло Портанова , уехавший в Геную за игровой практикой.

, который отыграет за «Ювентус» полгода на правах аренды. Частью сделки стал 19-летний полузащитник , уехавший в Геную за игровой практикой. Еще одним игроком, присоединившимся к «Юве», стал полузащитник «Марселя» Марли Аке. Он подписал контракт до 2025 года. За Аке «Ювентус» заплатит 8 млн евро в течение трех лет. В «Марсель» ​за такую же сумму ​отправился 18-летний воспитанник «Ювентуса» Франко Тонджа. В Турине Аке будет выступать за молодежную команду.

«Аталанта» приобретет еще одного украинца в пару Руслану Малиновскому. По информации Sky Sport Italia, бергамасков заинтересовал полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко . Сообщается, что 24-летний футболист уже подписал предварительный контракт с итальянским клубом. Летом истекает контракт Виктора с горняками.

приобретет еще одного украинца в пару Руслану Малиновскому. По информации Sky Sport Italia, бергамасков заинтересовал полузащитник . Сообщается, что 24-летний футболист уже подписал предварительный контракт с итальянским клубом. Летом истекает контракт Виктора с горняками. Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе» , подписав с новым клубом контракт на 1,5 года. Соглашение испанца с «Наполи» истекало летом 2021 года.

перешел в , подписав с новым клубом контракт на 1,5 года. Соглашение испанца с «Наполи» истекало летом 2021 года. «Фиорентина» арендовала французского защитника «Наполи» Кевина Малькюи. Футболист проведет во Флоренции ближайшие полгода.

Еще один трансфер от «Фиорентины»: в клуб перешел болгарский вратарь «Левски» Иван Андонов. Голкиперу 17 лет, он взят в аренду до конца сезона с возможностью выкупа или продления лизинга на год.

ФРАНЦИЯ

Полузащитник «Атлетико» Лукас Торрейра, который принадлежит «Арсеналу», вернется в Лондон и будет искать новый клуб. AS сообщает, что на уругвайца претендует «Монако».

А еще во Франции:

Эдуардо Камавинга может остаться в «Ренне». Полузащитник, которым интересуется «Реал», заявил о желании продлить контракт, который истекает летом 2022-го.

РОССИЯ

«Рубин» ведет переговоры о приобретении опорника «Зенита» Леона Мусаева. Футболист подпишет контракт на 5 лет, а сумма трансфера составит 500 тысяч евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

А еще в России:

«Локомотив» купит у «Ахмата» защитника Максима Ненахова, информирует телеграм-канал Foot’больные люди. Главный тренер москвичей Марко Николич попросил у руководства двоих игроков, одним из которых оказался Ненахов.

купит у защитника информирует телеграм-канал Foot’больные люди. Главный тренер москвичей Марко Николич попросил у руководства двоих игроков, одним из которых оказался Ненахов. «Спартак» отрицает интерес к полузащитнику «Фенербахче» и сборной Турции Озану Туфану. Об этом заявил директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов

А ЕЩЕ В МИРЕ:

Дженк Тосун возвращается на родину. Провалившийся в «Эвертоне» форвард выбрал не московский ЦСКА , а «Бешикташ» . Именно из этого клуба он и перешел к «ирискам» в 2018-м за 30 млн евро. Контракт будет подписан в ближайшие дни.

возвращается на родину. Провалившийся в «Эвертоне» форвард выбрал не московский , а . Именно из этого клуба он и перешел к «ирискам» в 2018-м за 30 млн евро. Контракт будет подписан в ближайшие дни. «Зенит» не купит нападающего «Гремио» Пепе, потому что его перехватил «Порту». Николо Скира пишет, что бразилец станет игроком «драконов» за 16 млн евро.

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