«Мадрид» уже сделал Рамосу предложение о продлении контракта. Перес лично встретился с Серхио в номере отеля и рассказал, что может ему предложить. Флорентино попросил капитана снизить зарплату на 10 процентов.
«Реал» попросил об этом всю команду, но лишь два игрока уже пошли на это: Лука Йович и Мартин Эдегор. Серхио отказался от понижения и не согласится на него в будущем. «Реал» предложил два варианта: год контракта без снижения или два года с 10-процентным снижением.
Рамос ответил следующее: «Босс, я намерен выслушать другие предложения». После этого диалоги прекратились, и в клубе смирились, что Серхио уйдет.
Рамосу не следует ждать, пока Флорентино позвонит ему. Если Рамос хочет остаться, он должен позвонить сам и принять предложение. Прошел почти месяц. В «Реале» готовы, что Рамос уйдет 30 июня», – приводит Marca слова журналиста El Chiringuito TV Хосепа Педрероля.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на 34-летнего футболиста является «ПСЖ». Но позже была информация, что между клубами заключено джентльменское соглашение, согласно которому «Мадрид» и «ПСЖ» могут покупать друг у друга игроков, но не переманивать.
- Серхио выиграл с «Мадридом» 22 трофея, включая 5 чемпионатов Испании и 4 Лиги чемпионов.
- В Примере-2019/20 Рамос забил 11 мячей (6 с пенальти).