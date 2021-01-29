«Мадрид» уже сделал Рамосу предложение о продлении контракта. Перес лично встретился с Серхио в номере отеля и рассказал, что может ему предложить. Флорентино попросил капитана снизить зарплату на 10 процентов.

«Реал» попросил об этом всю команду, но лишь два игрока уже пошли на это: Лука Йович и Мартин Эдегор. Серхио отказался от понижения и не согласится на него в будущем. «Реал» предложил два варианта: год контракта без снижения или два года с 10-процентным снижением.

Чемпионат Испании Рамос оголил торс и показал бицуху на фоне заснеженного поля 07/01/2021 В 22:51

Рамос ответил следующее: «Босс, я намерен выслушать другие предложения». После этого диалоги прекратились, и в клубе смирились, что Серхио уйдет.

Рамосу не следует ждать, пока Флорентино позвонит ему. Если Рамос хочет остаться, он должен позвонить сам и принять предложение. Прошел почти месяц. В «Реале» готовы, что Рамос уйдет 30 июня», – приводит Marca слова журналиста El Chiringuito TV Хосепа Педрероля.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на 34-летнего футболиста является «ПСЖ». Но позже была информация, что между клубами заключено джентльменское соглашение, согласно которому «Мадрид» и «ПСЖ» могут покупать друг у друга игроков, но не переманивать.

Серхио выиграл с «Мадридом» 22 трофея, включая 5 чемпионатов Испании и 4 Лиги чемпионов.

В Примере-2019/20 Рамос забил 11 мячей (6 с пенальти).

Чемпионат Франции «ПСЖ» построит команду вокруг Месси и Рамоса (El Chiringuito TV) 05/01/2021 В 12:29