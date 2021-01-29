Период зимних трансферов постепенно близится к завершению. Давайте насладимся им полностью и посмотрим, кто и куда переходил в один из последних дней.

АНГЛИЯ

Трансферы «Реал» смирился, что Рамос покинет клуб 3 ЧАСА НАЗАД

«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша или хавбека «Брайтона» Ива Биссума, если Жоржиньо Вейналдум покинет клуб. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

А еще в Англии:

«Ливерпуль» все же планирует купить нового защитника, о чем рассказал Юрген Клопп . «Будут ли трансферы? Не знаю, но мы попытается. Мы работаем над усилением. Речь о долгосрочной перспективе. Не уверен, что сейчас есть доступный защитник за 80 млн евро и что клубы готовы продавать лидеров. Нужно найти правильного игрока, и трансфер должен соответствовать нашему финансовому положению», – сказал Клопп Liverpool Echo.

все же планирует купить нового защитника, о чем рассказал . «Будут ли трансферы? Не знаю, но мы попытается. Мы работаем над усилением. Речь о долгосрочной перспективе. Не уверен, что сейчас есть доступный защитник за 80 млн евро и что клубы готовы продавать лидеров. Нужно найти правильного игрока, и трансфер должен соответствовать нашему финансовому положению», – сказал Клопп Liverpool Echo. Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что Джесси Лингард и Маркос Рохо покинут «МЮ» зимой. «Вероятно, Джесси скоро уйдет в аренду в «Вест Хэм» , а Маркос, скорее всего, вернется в Аргентину. Осталось лишь оформить документы», – приводит слова тренера Sky Sports.

подтвердил, что покинут зимой. «Вероятно, Джесси скоро уйдет в аренду в , а Маркос, скорее всего, вернется в Аргентину. Осталось лишь оформить документы», – приводит слова тренера Sky Sports. Эйнсли Мэйтленд-Найлс может покинуть «Арсенал» ради того, чтобы часто выходить на поле. Дэвид Орнштейн из Athletic пишет об интересе «Вест Бромвича» .

может покинуть ради того, чтобы часто выходить на поле. Дэвид Орнштейн из Athletic пишет об интересе . Экс-футболист «Спартака» Фэшн Сакала , выступающий за бельгийский «Остенде» , заинтересовал «Вест Хэм» и «Рейнджерс». Об этом сообщает Voetbalkrant.com. Отмечается, что английский клуб ищет нападающего, который мог бы конкурировать с Майклом Антонио .

, выступающий за бельгийский , заинтересовал и Об этом сообщает Voetbalkrant.com. Отмечается, что английский клуб ищет нападающего, который мог бы конкурировать с . «Вест Бромвич» договорился об аренде Окая Йокушлу из «Сельты». Соглашение не подразумевает возможность или обязательство выкупа, пишет Фабрицио Романо. Личные условия контракта с игроком также согласованы.

ИСПАНИЯ

«Реал» продолжает попытки купить Килианна Мбаппе. По информации Marca, у боссов мадридцев и «ПСЖ» отличные отношения: переговоры будут сложными, но сделка не такая уж и нереальная, как сообщалось ранее.

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Серхио Рамос не может договориться с «Реалом» о новом контракте. По информации журналиста Кристиана Фалька, из списка заинтересованных в 34-летнем испанце команд можно вычеркнуть «Баварию», так как мюнхенцам не нужен такой возрастной игрок.

ГЕРМАНИЯ

«Вольфсбург» объявил о подписании южнокорейского 18-летнего нападающего Юнсан Хонга. Футболист присоединился к клубу на правах полуторагодичной аренды из «Поханг Стилерз».

ИТАЛИЯ

«Аталанта» близка к трансферу полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко. По информации Фабрицио Романо, контракт согласован.

А еще в Италии:

Массимилиано Аллегри был замечен в отеле, где остановился спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто , сообщает Football Italia. Вероятно, Аллегри и один из руководителей «Ромы» проведут переговоры о назначении тренера в клуб.

был замечен в отеле, где остановился спортивный директор , сообщает Football Italia. Вероятно, Аллегри и один из руководителей «Ромы» проведут переговоры о назначении тренера в клуб. Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста имеет шанс снова сыграть в Серии А, сообщает Tuttosport. 30-летним игроком, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Баварию» , интересуется «Милан» . Проблемой может стать большая зарплата нападающего, которая составляет 6 млн евро

имеет шанс снова сыграть в Серии А, сообщает Tuttosport. 30-летним игроком, который в этом сезоне выступает на правах аренды за , интересуется . Проблемой может стать большая зарплата нападающего, которая составляет 6 млн евро Маноло Портанова перешел в «Дженоа» из «Ювентуса» . Сумма трансфера составила 10 млн евро.

перешел в из . Сумма трансфера составила 10 млн евро. Защитник Жан-Клер Тодибо , который летом был отдан в аренду в «Бенфику» , совсем не получает игрового времени. «Барселона» может отозвать его и отправить в новую ссылку. По информации Mundo Deportivo, на талантливого игрока претендуют «Ницца», «Милан», «Парма» и «Сент-Этьен» .

, который летом был отдан в аренду в , совсем не получает игрового времени. может отозвать его и отправить в новую ссылку. По информации Mundo Deportivo, на талантливого игрока претендуют . Форвард «Ренна» Мбайе Ньянг вернется в «Дженоа» , где он играл в сезоне-2014/15. 26-летний сенегалец проведет в итальянском клубе вторую часть сезона на правах аренды с опцией выкупа за 10 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.

вернется в , где он играл в сезоне-2014/15. 26-летний сенегалец проведет в итальянском клубе вторую часть сезона на правах аренды с опцией выкупа за 10 млн евро, сообщает журналист Николо Скира. «Парма» объявила о переходе Денниса Мана из «Стяуа». Сумма трансфера составила 13 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2025 года.

ФРАНЦИЯ

Эдуардо Камавинга вдруг готов продлить контракт с «Ренном», который истекает летом 2022-го. Вундеркинда связывали с переходом в «Реал», но он отметил, что «на 100% сосредоточен на «Ренне».

РОССИЯ

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Зенита» Леона Мусаева. Соглашение рассчитано на пять лет, сумма трансфера составила примерно 500 тысяч евро. Питерцы сохранили право первоочередного выкупа.

А еще в России:

«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Александром Мухиным . Срок соглашения не разглашается. В нынешнем сезоне Мухин провел 9 матчей и забил 1 гол за «Казанку» в ПФЛ.

на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником . Срок соглашения не разглашается. В нынешнем сезоне Мухин провел 9 матчей и забил 1 гол за «Казанку» в ПФЛ. Еще один трансфер от «Ростова»: клуб объявил о соглашении с «Енисеем» по переходу центрального защитника Томаса Рукаса. Рукас выступал за красноярскую команду с лета прошлого года и провел за нее 19 матчей.

А ЕЩЕ В МИРЕ:

36-летний защитник «Челси» Тьяго Силва собирается в Бразилию. Игрок хочет вернуться в родной «Флуминенсе» после окончания карьеры в Европе. «У меня есть мечта выступить в футболке «Флуминенсе» и выиграть Кубок Либертадорес с ним», – цитирует Силву Tribal Football.

собирается в Бразилию. Игрок хочет вернуться в родной после окончания карьеры в Европе. «У меня есть мечта выступить в футболке «Флуминенсе» и выиграть Кубок Либертадорес с ним», – цитирует Силву Tribal Football. Бывший форвард ЦСКА Витиньо может перейти в «Днепр-1» из «Фламенго». Украинский клуб предлагает за 27-летнего бразильца 5 млн евро, сообщает журналист Густаво Чоке.

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