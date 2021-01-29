Период зимних трансферов постепенно близится к завершению. Давайте насладимся им полностью и посмотрим, кто и куда переходил в один из последних дней.
АНГЛИЯ
«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша или хавбека «Брайтона» Ива Биссума, если Жоржиньо Вейналдум покинет клуб. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
А еще в Англии:
- «Ливерпуль» все же планирует купить нового защитника, о чем рассказал Юрген Клопп. «Будут ли трансферы? Не знаю, но мы попытается. Мы работаем над усилением. Речь о долгосрочной перспективе. Не уверен, что сейчас есть доступный защитник за 80 млн евро и что клубы готовы продавать лидеров. Нужно найти правильного игрока, и трансфер должен соответствовать нашему финансовому положению», – сказал Клопп Liverpool Echo.
- Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что Джесси Лингард и Маркос Рохо покинут «МЮ» зимой. «Вероятно, Джесси скоро уйдет в аренду в «Вест Хэм», а Маркос, скорее всего, вернется в Аргентину. Осталось лишь оформить документы», – приводит слова тренера Sky Sports.
- Эйнсли Мэйтленд-Найлс может покинуть «Арсенал» ради того, чтобы часто выходить на поле. Дэвид Орнштейн из Athletic пишет об интересе «Вест Бромвича».
- Экс-футболист «Спартака» Фэшн Сакала, выступающий за бельгийский «Остенде», заинтересовал «Вест Хэм» и «Рейнджерс». Об этом сообщает Voetbalkrant.com. Отмечается, что английский клуб ищет нападающего, который мог бы конкурировать с Майклом Антонио.
- «Вест Бромвич» договорился об аренде Окая Йокушлу из «Сельты». Соглашение не подразумевает возможность или обязательство выкупа, пишет Фабрицио Романо. Личные условия контракта с игроком также согласованы.
ИСПАНИЯ
«Реал» продолжает попытки купить Килианна Мбаппе. По информации Marca, у боссов мадридцев и «ПСЖ» отличные отношения: переговоры будут сложными, но сделка не такая уж и нереальная, как сообщалось ранее.
Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен»
Фото: Getty Images
А еще в Испании:
- Серхио Рамос не может договориться с «Реалом» о новом контракте. По информации журналиста Кристиана Фалька, из списка заинтересованных в 34-летнем испанце команд можно вычеркнуть «Баварию», так как мюнхенцам не нужен такой возрастной игрок.
ГЕРМАНИЯ
«Вольфсбург» объявил о подписании южнокорейского 18-летнего нападающего Юнсан Хонга. Футболист присоединился к клубу на правах полуторагодичной аренды из «Поханг Стилерз».
ИТАЛИЯ
«Аталанта» близка к трансферу полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко. По информации Фабрицио Романо, контракт согласован.
А еще в Италии:
- Массимилиано Аллегри был замечен в отеле, где остановился спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто, сообщает Football Italia. Вероятно, Аллегри и один из руководителей «Ромы» проведут переговоры о назначении тренера в клуб.
- Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста имеет шанс снова сыграть в Серии А, сообщает Tuttosport. 30-летним игроком, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Баварию», интересуется «Милан». Проблемой может стать большая зарплата нападающего, которая составляет 6 млн евро
- Маноло Портанова перешел в «Дженоа» из «Ювентуса». Сумма трансфера составила 10 млн евро.
- Защитник Жан-Клер Тодибо, который летом был отдан в аренду в «Бенфику», совсем не получает игрового времени. «Барселона» может отозвать его и отправить в новую ссылку. По информации Mundo Deportivo, на талантливого игрока претендуют «Ницца», «Милан», «Парма» и «Сент-Этьен».
- Форвард «Ренна» Мбайе Ньянг вернется в «Дженоа», где он играл в сезоне-2014/15. 26-летний сенегалец проведет в итальянском клубе вторую часть сезона на правах аренды с опцией выкупа за 10 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.
- «Парма» объявила о переходе Денниса Мана из «Стяуа». Сумма трансфера составила 13 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2025 года.
ФРАНЦИЯ
Эдуардо Камавинга вдруг готов продлить контракт с «Ренном», который истекает летом 2022-го. Вундеркинда связывали с переходом в «Реал», но он отметил, что «на 100% сосредоточен на «Ренне».
РОССИЯ
«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Зенита» Леона Мусаева. Соглашение рассчитано на пять лет, сумма трансфера составила примерно 500 тысяч евро. Питерцы сохранили право первоочередного выкупа.
А еще в России:
- «Ростов» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Александром Мухиным. Срок соглашения не разглашается. В нынешнем сезоне Мухин провел 9 матчей и забил 1 гол за «Казанку» в ПФЛ.
- Еще один трансфер от «Ростова»: клуб объявил о соглашении с «Енисеем» по переходу центрального защитника Томаса Рукаса. Рукас выступал за красноярскую команду с лета прошлого года и провел за нее 19 матчей.
А ЕЩЕ В МИРЕ:
- 36-летний защитник «Челси» Тьяго Силва собирается в Бразилию. Игрок хочет вернуться в родной «Флуминенсе» после окончания карьеры в Европе. «У меня есть мечта выступить в футболке «Флуминенсе» и выиграть Кубок Либертадорес с ним», – цитирует Силву Tribal Football.
- Бывший форвард ЦСКА Витиньо может перейти в «Днепр-1» из «Фламенго». Украинский клуб предлагает за 27-летнего бразильца 5 млн евро, сообщает журналист Густаво Чоке.