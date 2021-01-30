Бывший нападающий «Зенита» Халк нашел новый клуб – бразилец стал игроком «Атлетико Минейро».
Контракт 34-летнего форварда рассчитан до конца 2022 года. В ближайшее время Халк прибудет в расположение команды, пройдет медосмотр и подпишет соглашение. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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В соцсетях Халка представили в образе одноименного супергероя.
- Халк играл за «Зенит» в 2012-2016 годах и завоевал с петербургским клубом три трофея.
- После «Зенита» бразилец продолжил карьеру в китайском клубе «Шанхай СИПГ».
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