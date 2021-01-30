Зимнее трансферное окно в большинстве стран закроется 1 февраля. До дедлайна остается совсем немного времени, поэтому сделок становится все больше. Вот лучшая сводка с рынка 30 января.

Англия

Чемпионат Китая Оскар хочет в «Челси». Так надоели китайские деньги? 6 ЧАСОВ НАЗАД

Джесси Лингард стал игроком «Вест Хэма». К сожалению для фанатов «МЮ», не навсегда. Нерезультативного полузащитника сбагрили в аренду до конца сезона. Джесси выписали пафосный 11-й номер – с этим числом на спине бегали такие легенды «молотков», как Модибо Маига, Джон Карью и Симоне Дзадза.

А еще в Англии:

Мбайе Дианье перешел в «Вест Бромвич» за 1,58 млн евро. Игрок переехал из «Галатасарая» временно. Видимо, если «сороки» свалятся в Чемпионшип, то сенегалец сбежит обратно.

перешел в «Вест Бромвич» за 1,58 млн евро. Игрок переехал из «Галатасарая» временно. Видимо, если «сороки» свалятся в Чемпионшип, то сенегалец сбежит обратно. Corriere dello Sport пишет, что Томас Тухель попросил у Романа Абрамовича купить форварда «Дортмунда» Эрлинга Холанна . Владелец «Челси» согласился, но с одним условием – сначала нужно попасть в Лигу чемпионов. В лондонском клубе хотят сыграть на опережение, пока остальные будут ждать 2022 года и скидки в выкупе в 75 млн евро.

. Владелец «Челси» согласился, но с одним условием – сначала нужно попасть в Лигу чемпионов. В лондонском клубе хотят сыграть на опережение, пока остальные будут ждать 2022 года и скидки в выкупе в 75 млн евро. «Ливерпулю» срочно нужен центральный защитник, поэтому они обратились к кандидатуре Шкодрана Мустафи из «Арсенала». Sky Sport Deutschland заявил, что у Мустафи заканчивается контракт в конце сезона и мерсисайдцам он обойдется в сумму с шестью нулями а не с семью (то есть дешевле 10 млн евро).

из «Арсенала». Sky Sport Deutschland заявил, что у Мустафи заканчивается контракт в конце сезона и мерсисайдцам он обойдется в сумму с шестью нулями а не с семью (то есть дешевле 10 млн евро). «Манчестер Сити» не гонится за подписанием Давида Алабы. 90min передает, что защитник «Баварии» не входит в планы Хосепа Гвардиолы. А австриец станет свободным агентом уже этим летом.

Испания

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта прыгнул на «Пари Сен-Жермен» из-за трансфера Лионеля Месси. «Такие великие игроки, как Лео, всегда будут в списках «ПСЖ». Но сейчас не время говорить или даже мечтать об этом. Не знаю, как они подпишут Месси. Конечно, если только не продолжат нарушать финансовый фэйр-плей. Насколько я знаю, они в прошлом году терпели серьезные убытки. Очень удивлюсь, если в «Париже» проигнорируют правила ФФП, чтобы подписать его», – сказал Лапорта в интервью France Football (цитата по Goal.com).

Sport.es пишет, что мадридский «Реал» завлекает в сети Массимилиано Аллегри. Флорентино Перес под впечатлением от работы Макса в «Ювентусе» и назначит его на «Бернабеу» (или как там сейчас писать, пока стадион на реконструкции) в следующем сезоне. Зизу, пока?

А еще в Испании:

27-летний центральный защитник «Вильярреала» Софьян Шакла укатил в аренду с правом выкупа в «Хетафе». На Transfermarkt парня оценили в 800 тысяч евро – столько же стоит, например, защитник «Сочи» Заика.

Германия

Дайо Упамекано, «Лейпциг» – «Бавария» Фото: Getty Images

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил интерес к защитнику «Лейпцига» Дайо Упамекано. «Конечно, мы рассматриваем его кандидатуру. У нас вчера была продуктивная встреча с его агентами. Посмотрим, как пойдут дела», – сказал Браццо в интервью Sky Sport Deutschland.

А еще в Германии:

Салихамиджич также недоволен тем, что Ханс-Дитер Флик не дает много игрового времени Люке Эрнандесу. Bild пишет, что за защитника заплатили 80 миллионов евро, а вместо Эрнандеса играют Алаба с Боатенгом. Спортдир «Мюнхена» хотел бы видеть, чтобы деньги работали.

Иван Перишич отказался от перехода в дортмундскую «Боруссию». Телеканал Sport 1 накрысил, что у хорвата в контракте с «Интером» есть опция о возвращении в Бундеслигу, но игрок предпочел вариант с Ла Лигой или АПЛ. Что ж, удачи, Ванька.

Италия

«Уотфорд» подтвердил, что Жерар Деулофеу отправился в итальянский «Удинезе». Клубами владеет одно семейство, а воспитаннику «Барселоны» в Серии А будет лучше.

«Рома» все же объявила о возвращении Стефана эль-Шаарави. Фараон получил привычный 92-й номер, под которым он выступал за римлян с 2016 по 2019 гг. Экс-форвард сборной Италии подписал контракт на 2,5 года и вернулся на «Стадио Олимпико» на правах свободного агента. Последние сезоны Стефан зашибал кэш в Китае.

А еще в Италии:

Адольфо Гайч официально стал игроком «Беневенто». Пока что аренда рассчитана до 30 июня 2021 года, но возможно продление еще на сезон. Стоимость первой части соглашения – 300 тысяч евро.

Россия

Куинси Промес, «Аякс» Фото: Getty Images

Майк Вервей из De Telegraaf рассказал подробности возможного трансфера Куинси Промеса в «Спартак». Пока что переговоров в привычном понимании не было, но в пятницу началось хотя бы официальное общение. Промес же разговаривал с москвичами в обход голландцев.

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о деталях трансфера Куинси Промеса в интервью «Р-Спорт»: «Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жестких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля». Вервей же напирает на позицию «Аякса» – продажа не позже 31 января, чтобы найти замену Куинси.

А еще в России:

ЦСКА не договорился с полузащитником «Ниццы» Данило Барбозой (агент подтвердил неудачный финиш сделки), зато ведет Ченка Тосуна из «Эвертона». Ulak News пишет, что турок не договорился о трансфере с «Бешикташем» и отправится в аренду к армейцам. Главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти уже подтвердил уход Тосуна в другую команду.

А еще во Франции:

Инсайдер ESPN Жюльен Лоран сообщил, что «ПСЖ» снова сел за стол переговоров с Анхелем ди Марией. Аргентинец отклонил первый оффер клуба, и в «Тоттенхэме» внимательно следят за тем, подпишет ли Ди Мария соглашение.

А еще в мире:

Халк намучался в Китае и вернулся на родину в «Атлетико Минейро». Контракт со здоровяком заключили до конца 2022 года. Осталось пройти медосмотр, но в твиттере бразильцев о трансфере уже объявили официально.

Чемпионат Франции Ди Мария: «Жена сказала: если придет Месси, останешься поваром» 7 ЧАСОВ НАЗАД