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Англия

Трансферы «Сити» приложит больше усилий для покупки Месси, чем в 2020-м 3 ЧАСА НАЗАД

В «Ливерпуле» нашли новый вариант в центр обороны. После отказа «Зальцбурга» в трансфере Аарона Лонга в сферу интересов мерсисайдцев попал защитник «Вест Хэма» Исса Диоп, сообщает Daily Star. По информации источника, мерсисайдцы готовы арендовать француза с правом выкупа за 23 млн евро.

Исса Диоп Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Серхио Рамос готов этим летом уйти из «Реала» в клуб АПЛ, пишет Mirror. Испанец не хочет в «ПСЖ», а переговоры по новому контракту с мадридцами провалились. Рамос станет свободным агентом в июле, а его агент и брат, Рене Рамос, нацелен на Англию. Сам футболист хочет, чтобы его следующим клубом стал «Манчестер Юнайтед». Желание перейти в «МЮ» у Рамоса появилось после того, как он побеседовал с Дэвидом Бекхэмом.

Жюль Кунде – главная трансферная цель «МЮ», но на лето, сообщает Mirror. 22-летний французский ЦЗ оценивается на Transfermarkt в 50 млн евро.

The Athletic заявил, что «Манчестер Сити» летом планирует подписать Лионеля Месси и еще какого-нибудь форварда. Кто именно входит в список приоритетных целей Пепа не сообщается.

Еще «Сити» ведет переговоры с клубом «Рочдейл» из английской Лиги 1 по поводу 18-летнего Квадво Баа. По информации журналиста The Daily Telegraph Майка Макграта, Баа еще не определился с новым клубом, но в любом случае новая команда отдаст его обратно в аренду «Рочдейлу» на сезон.

Маурисио Почеттино ушел из «Тоттенхэма» и подписал контракт с «Уотфордом». Речь о 19-летнем сыне коуча «ПСЖ», который выступал в юношеской команде «шпор». Почеттино-младший будет играть за «Уотфорд» на правах аренды с правом выкупа, контракт действует 1,5 года.

Полузащитником «Селтика» Оливье Нчамом интересуются сразу три клуба: «Марсель», «Ньюкасл» и «Лион». Sky Sports сообщает, что «Лион» давно ведет футболиста, а англичане хотят взять его в аренду.

«Вест Бромвич» проявил интерес к аренде защитника «Тоттенхэма» Яфета Танганга, который может сыграть в центре и справа. Как сообщает The Express and Star, Яфет – не единственная цель «дроздов».

Чтобы закрыть дыру в обороне, «Ливерпуль» идет на крайние меры: рассматривает покупку защитника «Престон Норт Энд» Бена Дэвиса. По информации журналиста-фрилансера Пита О'Рурка, в тезке защитника «Тотенхэма» также заинтересован «Селтик». Контракт Дэвиса с «Престоном» истекает в конце сезона.

Испания

19-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри перешел в аренду на оставшуюся часть сезона в «Алавес». Об этом «МЮ» объявил на официальном сайте. Контракт уругвайца с «Юнайтед» действует до лета 2025-го с возможностью продления еще на сезон.

Германия

Леверкузенский «Байер» объявил о подписании контракта с чемпионом АПЛ в составе «Лестера» Демараем Греем. Контракт с английским полузащитником ямайского происхождения подписан на 1,5 года.

А еще в Германии:

Агент Дайо Упамекано Волкер Струт рассказал о вариантах для защитника. «Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич предпринимает реальные усилия и нашел правильный подход. В остальном в гонке участвует только Премьер-лига. В Англии все еще есть два топ-клуба. Мы скоро все решим», – приводит слова агента SPORT1.

«Герта» близка к тому, что финализировать сделку по Сами Хедире, сообщает Kicker. Если вдруг забыли, то немецкий чемпион мира все еще числится в «Ювентусе». Медосмотр для «Герты» уже сегодня, а контракт подпишут на 2,5 года. «Эвертон» пытался взять игрока в аренду до конца сезона, но Сами не понравились зарплатные условия.

«Арминия» арендовала у «РБ Зальцбурга» Масаю Окугаву до конца сезона.

Полузащитник «Интера» Иван Перишич не хочет возвращаться в Германию, хотя в нем заинтересованы «Герта» и дортмундская «Боруссия». По информации Sport1, Перишич хотел бы продолжить карьеру в одной из команд АПЛ или испанской Ла Лиги.

Американский защитник «Баварии» Крис Ричардс перейдет в «Хоффенхайм». 20-летний игрок будет арендован командой из Зинсхайма, но последние детали еще не согласованы между клубами. Он не участвовал в сегодняшней тренировке и уже попрощался с одноклубниками в «Баварии», сообщает Sky Sport.

«Герта» занимается трансфером нападающего «Вердера» Милота Рашицы. Согласно сообщению Kicker, трансфер атакующего должен состояться в понедельник. «Вердер» требует за косовара 15 миллионов евро, однако для «Герта» хочет арендовать игрока с последующим обязательством покупки летом.

Италия

Технический директор Паоло Мальдини рассказал о процессе переговоров с Джиджи Доннаруммой о продлении контракта (спойлер: все плохо): «Мы приостановили переговоры о продлении, хотим дождаться закрытия трансферного окна. Клуб предоставил нам возможность пригласить новых игроков в рамках бюджета», – написали на Daily Record. Нынешний контракт Доннаруммы истекает в конце июня. Ранее сообщалось, что агент игрока Мино Райола против продолжения карьеры в «Милане».

А еще в Италии:

Защитник «МЮ» Диогу Далот, выступающий на правах аренды за «Милан», может остаться в итальянском клубе. «Россонери» хотят выкупить футболиста, пишет Sky Sports. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, а контракт игрока выкупят летом.

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, выступающий на правах аренды за «Ренн», намерен покинуть команду из-за недостатка игрового времени. По информации Football Italia, интерес к 26-летнему футболисту проявляет «Торино», который готов арендовать Ругани до конца этого сезона.

Защитник «Далласа» Брайан Рейнольдс близок к переходу в «Рому». Как сообщает Football Italia, 19-летний футболист прилетел в Италию, где в ближайшее время пройдет медобследование. «Рома» заплатит за Рейнольдса 7,5 млн евро, а сам защитник заключит с римлянами контракт на 4,5 года.

«Торино» объявил о трансфере Антонио Санабрии, который перешел к «быкам» из «Бетиса». Нападающий подписал четырехлетний контракт. При этом во время медобследования у игрока обнаружили коронавирус.

18-летний вингер «Манчестер Сити» Джейден Брааф присоединится к «Удинезе» и проведет в Италии полгода на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. Отмечается, что трансфер голландца уже подтвердил тренер «Удинезе» Лука Готти. «Брааф приезжает сюда, да. Я видел несколько видео, и у него невероятные навыки», – заявил специалист.

Джошуа Зиркзее перешел из «Баварии» в «Парму», сделка заключена, а футболист летит в Италию, чтобы пройти медицинские обследования и подписать контракт, утверждает Фабрицио Романо. По его информации, Зиркзее будет сдан в аренду с опцией выкупа за 15 млн евро. За потенциальную будущую продажу «Баварии» полагается 7,5% от суммы.

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка, выступающий на правах аренды за «Дженоа», может перейти в «Ювентус». Сделка может быть оформлена в последние часы зимнего трансферного окна, сообщает Джанлука Ди Марцио. Отмечается, что «Дженоа» не горит желанием отпускать Скамакку, так как генуэзцы боятся остаться без хорошего выбора в нападении: трансфер нападающего М'Байе Ньянга пока не оформлен официально, а окно в Италии закроется уже сегодня.

Россия

«Аякс» приближается к соглашению со «Спартаком» о трансфере Квинси Промеса. Стороны пока не договорились окончательно, но сайт AD сообщает, что они достигли прорыва в переговорах. При этом трансфер могут завершить не в ближайшие дни, так как окно в России закрывается в конце февраля.

А еще в России:

«Уфа» отзаявила Олега Данченко, а АЕК уже подтвердил переход украинского игрока. Сумма трансфера – 1,5 миллиона евро.

Голландский «Витесс» думает о покупке полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, близкие к игроку и к самарскому клубу. «Ряд нидерландских клубов следит за ним давно. На сегодняшний день только «Витесс» вышел на связь с представителями игрока и изучает возможность его приобретения. Также на него претендуют «Химки», – сказал источник

Франция

Николо Скира сообщил в твиттере, что Неймар нацелен на переподписание контракта с «ПСЖ», который истекает в 2022-м. О долгосрочном соглашении должны объявить в ближайшие дни.

А еще во Франции:

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле заявил, что в будущем может перейти в «Пари Сен-Жермен».

«Бордо» схватил в аренду Жана Микаэля Сери. «Фулхэм» брал африканца пару лет назад за 30 миллионов евро, но в последние годы он стабильно разъезжает по арендам. Был в «Галатасарае», а теперь полгодика поиграет во французском «Бордо».

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо близок к переходу в «Ниццу» на правах аренды, пишет Sky Sports. Первую часть сезона француз провел в «Бенфике».

А еще в мире:

Дженк Тосун, который окончательно проиграл конкуренцию ДКЛ в «Эвертоне» перейдет в «Бешикташ» на правах аренды, сообщает Sky Sports. Три года назад «ириски» забирали его как раз оттуда за 22,5 млн евро. На игрока также претендовал ЦСКА, но снова проиграл борьбу (30 января сорвался трансфер Данило).

Лукас Вериссимо перешел из «Сантоса» в «Бенфику». Зачем мы вам об этом рассказываем? А потому что сумма сделки составила 6,5 млн евро. Игроку, между прочим, уже 26.

Таит Чон сбежал из «МЮ» в аренду в «Брюгге». Срок соглашения – до 30 июня 2021. Парню всего 21, а Transfermarkt оценивает его в 6,3 млн евро. Кажется, аренды неизбежны.

«Бенфика» подписала пятилетний контракт с Родриго Пиньо из «Маритиму», сообщает O Jogo. Соглашение игрока с островитянами закончится после сезона-20/21, поэтому он присоединится к «орлам» через полгода.

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации Sky Sports, в услугах бывшего форварда «МЮ» заинтересован «Аль-Шабаб». Сообщается, что клуб уже ведёт переговоры с футболистом.

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