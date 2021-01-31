«Манчестер Сити» летом планирует подписать контракт с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Также «горожане» заинтересованы в чистом нападающем, но неизвестно, кто именно входит в список приоритетных целей Хосепа Гвардиолы,
«Сине-гранатовые» готовы приложить больше усилий для заключения соглашения с аргентинцем, чем в прошлом году, когда они не были достаточно настойчивыми и в итоге решили потратить трансферный бюджет на защитную линию, сообщает The Athletic.
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- В летнее трансферное окно в «Манчестер Сити» пришли два защитника – Рубен Диаш из «Бенфики» и Натан Аке из «Борнмута».
- Контракт Месси действует с ноября 2017 года до 30 июня 2021-го.
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