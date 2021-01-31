«Манчестер Сити» летом планирует подписать контракт с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Также «горожане» заинтересованы в чистом нападающем, но неизвестно, кто именно входит в список приоритетных целей Хосепа Гвардиолы,

«Сине-гранатовые» готовы приложить больше усилий для заключения соглашения с аргентинцем, чем в прошлом году, когда они не были достаточно настойчивыми и в итоге решили потратить трансферный бюджет на защитную линию, сообщает The Athletic.