Опубликовано 01/02/2021 в 16:33 | Обновлено 02/02/2021 в 00:04

Зимнее трансферное окно в топ-чемпионатах закрыто. Россия и Украина еще побьются за усиление, а вот Англия, Италия, Испания, Франция и Германия путешествие по рынку закончили, так что можно подвести итоги дедлайна.

Англия

Трансферы В «Аталанте» теперь официально русский и два украинца 6 ЧАСОВ НАЗАД

Свершилось! «Ливерпуль» объявил о трансфере двух защитников. Сначала мерсисайдцы сообщили о Бене Дэвисе из «Престона», с которым подписан долгосрочный контракт. Позже было объявлено об Озане Кабаке из «Шальке»: аренда до конца сезона при условии получения международного разрешения. За команду Клоппа Кабак будет играть под 19-м номером, а Дэвис – под 28-м.

А еще в Англии:

«Брайтон» объявил о подписании контракта с полузащитником Мойзесом Кайседо из «Индепендьенте дель Валье». Сумма трансфера составил 4,5 миллиона фунтов, контракт с эквадорцем заключили до 2025 года.

«Дерби» на полгода арендовал 18-летнего центрального защитника Тедена Менги из «Манчестер Юнайтед».

«Сельта» сообщила, что турецкий полузащитник Окай Йокушлу будет играть в аренде за «Вест Бромвич» до конца сезона.

Защитник «Ливерпуля» Зепп ван ден Берг переходит в «Престон» в аренду до конца сезона.

«Вест Бромвич» подписал контракт с полузащитником «Арсенала» Эйнсли Мейтленд-Найлзом. Футболист будет выступать за аутсайдера АПЛ в аренде до конца сезона.

Испания

Мини-сага о переезде Патрика Кутроне в «Валенсию» окончательно завершилась. 23-летний итальянский форвард покинул «Вулверхэмптон» на правах аренды до конца сезона.

А еще в Испании:

«Кадис» взял в аренду у «летучих мышей» форварда Рубена Собрино, а сам отдал в аренду Альваро Хименеса. Вот такая трехходовочка.

Франсишку Феррейра, он же Ферро, стал игроком «Валенсии». Пока что «летучие мыши» взяли игрока на время – до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 7 млн евро.

«Валенсия» объявила об аренде уругвайского полузащитника Кристиана Оливы из «Кальяри» на оставшуюся часть сезона.

Лукас Оласа покинул «Сельту» и тут же был объявлен игроком «Вальядолида». Испанский клуб и «Бока Хуниорс» договорились об аренде уругвайского левого защитника до конца сезона.

Помните легенду мадридского «Реала» Хесе Родригеса? Так вот, «ПСЖ» расторг с ним контракт, и испанец присоединился к «Лас-Пальмасу», в котором уже выступал на правах аренды в 2017-м. Хесе еще предстоит пройти медобследование в клубе из Гран-Канарии.

«Сельта» сообщила, что закрыла трансфер аргентинского нападающего Факундо Феррейры. Футболист, который ранее разорвал соглашение с «Бенфикой», подписал контракт с испанцами до конца сезона.

Вратарь «Тоттенхэма» Пауло Газзанига отправился в аренду в «Эльче» до конца сезона, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Германия

«Герта» официально объявила о переходе Сами Хедиры! Чемпион мира возвращается в Бундеслигу спустя 10 лет.

А еще в Германии:

Молодой проспект «Баварии» Крис Ричардс присоединился на правах аренды к «Хоффенхайму».

«Марсель» официально объявил, что отдает в аренду «Герте» Неманью Радоньича. Игрок будет выступать в Берлине до конца сезона, затем «Герта» сможет его выкупить.

«Карлсруэ» подписал арендное соглашение с центральным защитником Кевином Виммером из «Сток Сити». Австриец проведет во второй Бундеслиге полгода. А совсем недавно играл в АПЛ за «Тоттенхэм»…

«Майнц» арендовал немецкого нападающего Роберта Глатцеля из «Кардиффа» до конца сезона, о чем сообщил официально. В этом сезоне в 21 матчах Чемпионшипа 27-летний игрок забил 3 мяча.

«Хоффенхайм» объявил о сделке с Жоржиньо Рюттером из «Ренна». 18-летний нападающий подписал контракт до 30 июня 2025 года.

«Шальке» объявил о переходе Шкодрана Мустафи из «Арсенала». С немцем подписано арендное соглашение сроком на полгода. Отмечается, что стороны решили не разглашать детали сделки.

Италия

«Аталанта» официально подписала Виктора Коваленко. Контракт с украинским полузащитником подписали на 4,5 года. Сумма трансфера составила жалкие 700 тысяч евро.

А еще в Италии:

19-летний талант «Далласа» Брайн Рейнолдс перешел на правах аренды в «Рому». Парень играет справа в защите и заслужил от Transfermarkt оценку в 6 млн евро. Говорят, парня выкупят за 7 миллионов евро.

«Парма» наконец официально объявила об аренде нападающего «Баварии» Джошуа Зиркзее. Игрок перейдет в итальянский клуб до конца сезона с правом выкупа.

«Торино» объявил о трансфере Мандрагоры. «Быки» арендовали Роландо у «Ювентуса» до 30 июня 2022 года с обязательством выкупа при определенных условиях, как сказано на сайте клуба.

«Кротоне» арендовал у «Наполи» алжирского вингера Адама Унаса. Футболист будет выступать в новой команде до 30 июня 2021 года.

В «Удинезе» попрощались с Мандрагорой, но горевали недолго, ведь к ним приехал футболист из самого «Манчестер Сити»! Нет, это не Серхио Агуэро, а всего лишь Джейден Брааф. Голландский вундеркинд будет играть в Удине полгода, а затем «зебры» могут его выкупить.

«Ювентус» договорился с «Кальяри» о том, что Даниэле Ругани поиграет в Сардинии до лета 2021 года. Ранее «Ренн» попрощался с итальянцем, который не смог закрепиться во французской команде.

Даниэле Ругани Фото: Getty Images

Россия

Алексей Грицаенко стал футболистом «Рубина». Соглашение с экс-защитником «Тамбова» рассчитано на четыре года. За «Рубин» он будет выступать под номером 27.

А еще в России:

Следом за Грицаенко «Рубин» объявил и Михаила Костюкова. Соглашение с ним заключено на четыре года. За казанцев бывший полузащитник «Тамбова» будет играть под номером 14.

«Краснодар» договорился с датским клубом «Вайле» об аренде форварда Германа Онугхи до конца нынешнего сезона. Соглашение предусматривает право выкупа по окончании аренды. Ура, еще один россиянин в Европе!

Франция

«Ницца» объявила о трансфере Жан-Клера Тодибо. Французский защитник «Барселоны» не смог закрепиться в «Бенфике» – может, получится на родине. Игрока взяли в аренду с правом выкупа.

А еще во Франции:

«ПСЖ» отправил 20-летнего полузащитника Бандиугу Фадига в полугодовую аренду в «Брест». Опция выкупа имеется, в новой команде молодой хавбек взял 29-й номер.

Левый защитник «Лиона» Юсуф Коне отдан в аренду турецкому клубу «Хатайспор». Малиец не получал игрового времени в «Эльче», поэтому договор с испанским клубом расторгли, и футболист отправился в Турцию в полугодовую командировку без права выкупа.

«Сент-Этьен» объявил о трансфере Антони Модеста. 32-летний француз будет играть за «святых» полгода в аренде без права выкупа – видимо, еще нужен «Кёльну».

А еще в мире:

Ирфан Кахведжи сменил участника нынешнего розыгрыша ЛЧ «Башакшехир» на «Фенербахче». «Истанбул» получил за игрока 7 млн евро, а он сам контракт на 4 года.

Дженк Тосун – игрок «Бешикташа». «Эвертон» отдал игрока в аренду до конца сезона. Кстати, на игрока претендовал ЦСКА, но не срослось.

Невен Суботич, известный по выступлениям за дортмундскую «Боруссию», продолжит карьеру в австрийском «Райндорф Альтахе». Последние полгода немецкий серб провел в турецком «Денизлиспоре». Сумма трансфера – 0 евро.

«Панатинаикос» сообщил о покупке конголезца Йени Энгбакото у «Генгама». Контракт с вингером рассчитан на 1,5 года, он выбрал 23-й номер в новой команде.

Турецкий хавбек Толга Джигерджи перешел из «Фенербахче» в «Истанбул». Контракт с игроком подписан на полтора года. Почти всю карьеру Джигерджи провел в Германии, но последние 5 лет обносновался в Стамбуле: сначала играл в «Галатасарае», затем в «Фенере», и вот теперь в «Башакшехире».

«Галатасарай» объявил сразу о трех переходах. Ожидаемый, понятно, американский защитник Деандре Йедлин из «Ньюкасла». Не такой очевидный – египтянин Мостафа Мохамед из «Замалека». Известно, что 23-летний Мохамед взят в аренду с правом выкупа. Третий, самый неоднозначный, – полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш. 22-летний португалец отправится в аренду на оставшуюся часть сезона.

«Селтик» объявил, что взял в аренду правого защитника Джонджо Кенни из «Эвертона» до конца сезона.

«Аякс» арендовал нападающего Усаму Идрисси из «Севильи» до конца сезона без возможности выкупа. Скорее всего, это означает, что в «Спартак» едет Промес: «Аякс» был готов отпустить Куинси, только если успеет найти ему альтернативу.

Трансферы ЦЗ «Марселя» уже в аэропорту узнал, что его не отдадут «Ливерпулю» 9 ЧАСОВ НАЗАД