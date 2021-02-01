Дуе Чалета-Цар был одной из опций Юргена Клоппа по закрытию дыры в центре обороны «Ливерпуля», но, кажется, трансфера не будет.

Хорватский игрок согласовал условия личного контракта еще 30 января, а клубы договорились о сумме сделки, а когда оставалось только вылететь на подписание контракта что-то пошло не так. «Марсель» вышел из переговоров, так не смог найти Чалета-Цару замену, поэтому специально заготовленный чартер остался в марсельском аэропорту, сообщает RMC Sport.