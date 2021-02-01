Дуе Чалета-Цар был одной из опций Юргена Клоппа по закрытию дыры в центре обороны «Ливерпуля», но, кажется, трансфера не будет.
Хорватский игрок согласовал условия личного контракта еще 30 января, а клубы договорились о сумме сделки, а когда оставалось только вылететь на подписание контракта что-то пошло не так. «Марсель» вышел из переговоров, так не смог найти Чалета-Цару замену, поэтому специально заготовленный чартер остался в марсельском аэропорту, сообщает RMC Sport.
Чемпионат Англии
Джеррард жалеет, что не поиграл под руководством Клоппа
До конца трансферного окна мерсисайдцы надеются подписать защитника «Престона» Бена Дэвиса (тезка игрока «Тоттенхэма») или игрока «Шальке» Озана Кабака.
- В матче против «Вест Хэма» в центре обороны сыграли Нэтаниель Филлипс и центральный полузащитник Джордан Хендерсон.
- Трансферное окно в Англии закроется в 02:00 2 февраля по московскому времени.
Чемпионат Франции
Фанаты «Марселя» напали на базу, матч с «Ренном» отменен
Трансферы
ЦЗ для Клоппа, Аллегри в «Реале», дата камбэка Промеса в «Спартак»