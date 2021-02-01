Виктор Коваленко официально завершил переход в «Аталанту» – бергамаски подтвердили сделку в твиттере. Контракт 24-летнего полузащитника рассчитан на 4,5 сезона. За Коваленко «Шахтер» получил 700 тысяч евро, хотя Transfermarkt оценивал его в 6 млн евро.