Виктор Коваленко официально завершил переход в «Аталанту» – бергамаски подтвердили сделку в твиттере. Контракт 24-летнего полузащитника рассчитан на 4,5 сезона. За Коваленко «Шахтер» получил 700 тысяч евро, хотя Transfermarkt оценивал его в 6 млн евро.
Виктор стал третьим футболистом «Аталанты» из стран экс-СССР: сейчас за Джанпьеро Гасперини бьются полузащитник сборной России Алексей Миранчук и игрок сборной Украины Руслан Малиновский.
Кубок Италии
Видео гола Миранчука, который вывел «Аталанту» в полуфинал
- Коваленко – воспитанник «Шахтера». С горняками он выиграл 4 чемпионата Украины, 4 Кубка Украины и 2 Суперкубка страны.
- Виктор выступает за сборную Украины с 2016 года и уже провел в майке национальной команды 30 матчей.
Чемпионат Италии
Ибра против команды Миранчука. Смотри «Милан» – «Аталанта» бесплатно
Чемпионат Италии
😍⚽️ Скорее смотри очередной гол Миранчука за «Аталанту»