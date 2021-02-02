Чемпионат Англии

Топ-5 трансферов

Трансферы В «Аталанте» теперь официально русский и два украинца 17 ЧАСОВ НАЗАД

п. Саид Бенрахма – в «Вест Хэм» из «Брентфорда» за 23,1 млн евро

п. Амад Диалло – в «МЮ» из «Аталанты» за 21 млн евро

п. Морган Сансон – в «Астон Виллу» из «Марселя» за 15,8 млн евро

н. Филип Стеванович – в «Сити» из «Партизана» за 8,5 млн евро

п. Мойзес Кайседо – в «Брайтон» из «Индепендьенте» за 5 млн евро

Чего там топы?

«Манчестер Сити»: 8,5 млн – Филип Стеванович из «Партизана» (8,5 млн)

8,5 млн – Филип Стеванович из «Партизана» (8,5 млн) Заработано: неизвестно (5 игроков ушли в аренду)

«Манчестер Юнайтед»: 21 млн – Амад Диалло из «Аталанты» (21 млн)

21 млн – Амад Диалло из «Аталанты» (21 млн) Заработано: 3,4 млн – Тимоти Фосу-Менса в «Байер» (1,7 млн) + Джесси Лингард в «Вест Хэм» (аренда 1,7 млн)

«Ливерпуль»: 1,67 млн – Бен Дэвис из «Престона» (570 тысяч) + Озан Кабак (аренда 1,1 млн)

1,67 млн – Бен Дэвис из «Престона» (570 тысяч) + Озан Кабак (аренда 1,1 млн) Заработано: неизвестно (2 игрока ушли в аренду)

«Арсенал»: 2 млн – Мартин Эдегор из «Реала» (аренда 2 млн)

2 млн – Мартин Эдегор из «Реала» (аренда 2 млн) Заработано: неизвестно (4 игрока ушли свободными агентами, 4 – в аренду)

«Тоттенхэм», «Челси» и еще 9 клубов не потратили и не заработали на трансферах.

Самый интригующий переход

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор устал сидеть на скамейке мадридцев и выходить на несколько минут против аутсайдеров Ла Лиги. Норвежец сам напросился в аренду, но очень рассчитывал остаться в Испании – на него претендовал «Реал Сосьедад», в котором Мартин выступал в сезоне-2019/20. «Реал» отказался усиливать конкурента в борьбе за ЛЧ, поэтому отправил полузащитника в Англию.

Мартин Эдегор и Микель Артета, «Арсенал» Фото: Getty Images

Эдегору уже 22 года, хотя он по-прежнему не потерял статус подающего надежды таланта. Пора оправдывать авансы и тащить – неважно выступающему в этом году «Арсеналу» это как раз очень нужно.

Чемпионат Испании

Топ-5 трансферов

п. Жоффри Кондогбиа – в «Атлетико» из «Валенсии» за 15 млн евро

н. Карлос Фернандес – в «Реал Сосьедад» из «Севильи» за 10 млн евро

н. Папу Гомес – в «Севилью» из «Аталанты» за 5,5 млн евро

п. Этьен Капу – в «Вильярреал» из «Уотфорда» за 2 млн евро

п. Аугусто Солари – в «Сельту» из «Расинга Авельянеды» за 500 тысяч евро

Клубы Примеры суммарно потратили зимой 2021 года 33 млн евро. Прошлой зимой эта сумма была почти в 5 раз больше – 151 млн.

Чего там топы?

«Реал»: 0 млн

0 млн Заработано: 4,25 млн (3 игрока ушли в аренду)

«Атлетико»: 16,5 млн – Жоффри Кондогбиа из «Валенсии» (15 млн) + Мусса Дембеле из «Лиона» (аренда 1,5 млн)

16,5 млн – Жоффри Кондогбиа из «Валенсии» (15 млн) + Мусса Дембеле из «Лиона» (аренда 1,5 млн) Заработано: неизвестно (3 игрока ушли в аренду, 1 – свободным агентом)

«Севилья»: 5,5 млн – Папу Гомес из «Аталанты» (5,5 млн)

5,5 млн – Папу Гомес из «Аталанты» (5,5 млн) Заработано: 10 млн – Карлос Фернандес в «Реал Сосьедад» (10 млн) + 1 игрок в аренду

«Барселона» и еще 9 клубов не потратили и не заработали на трансферах.

Самый интригующий переход

И снова самый интересный трансфер – аренда. «Атлетико» по обоюдному согласию разорвал контракт с Диего Костой и отправился искать замену. Выбор пал на нападающего «Лиона» Муссу Дембеле. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов француз похоронил «Сити», но в целом не был игроком основы. В этом сезоне на его счету 16 матчей в Лиге 1, но всего 670 минут на поле (в среднем 41 минута за игру).

Мусса Дембеле, «Атлетико» Фото: Getty Images

Вряд ли в Мадриде Мусса получит место в старте, но точно будет полезен в качестве подмены Луису Суаресу и Жоау Феликсу. Тем более бороться за золото Ла Лиги точно престижнее и интереснее, чем барахтаться в зоне ЛЧ во Франции.

Чемпионат Италии

Топ-5 трансферов

п. Николо Ровелла – в «Ювентус» из «Дженоа» за 18 млн евро

п. Деннис Ман – в «Парму» из ФКСБ за 13 млн евро

з. Йоахим Мехле – в «Аталанту» из «Генка» за 11 млн евро

п. Маноло Портанова – в «Дженоа» из «Ювентуса» за 10 млн евро

н. Элиа Петрелли – в «Дженоа» из «Ювентуса U-23» за 8 млн евро

Чего там топы?

«Ювентус»: 18 млн – Николо Ровелла из «Дженоа» (18 млн)

18 млн – Николо Ровелла из «Дженоа» (18 млн) Заработано: 10 млн – Маноло Портанова в «Дженоа» (10 млн) + 4 игрока ушли в аренду, 1 – свободный агент

«Милан»: 500 тысяч – Суалихо Мейте из «Торино» (аренда 500 тысяч)

500 тысяч – Суалихо Мейте из «Торино» (аренда 500 тысяч) Заработано: неизвестно (5 игроков ушли в аренду, 1 – свободный агент)

«Аталанта»: 11,7 млн – Йоахим Мехле из «Генка» (11 млн) + Виктор Коваленко из «Шахтера» (700 тысяч)

11,7 млн – Йоахим Мехле из «Генка» (11 млн) + Виктор Коваленко из «Шахтера» (700 тысяч) Заработано: 26,5 млн – Папу Гомес в «Севилью» (5,5 млн) + Амад Диалло в «МЮ» (21 млн) + 6 игроков ушли в аренду

«Интер», «Лацио» и еще 6 клубов не потратили и не заработали на трансферах.

Самый интригующий переход

Конечно, трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину». Мало кто верил, что один из самых неоднозначных русских игроков выберется из зоны комфорта и в 29 лет рванет в Европу. Тем с трудом представлялось, что Саша променяет борьбу за чемпионство в РПЛ на выступление за середняка Серии А, но в итоге это произошло.

Вряд ли мы увидим Кокорина в следующем сезоне в еврокубках (до зоны Лиги Европы 14 очков), но нападающий точно может подняться не только в глазах европейских фанатов, но и Станислава Черчесова – тренер сборной не посмеет прокатить мимо Евро форварда, который пошумит в топ-чемпионате.

Чемпионат Германии

Топ-5 трансферов

п. Доминик Собослаи – в «Лейпциг» из «Ред Булла» за 20 млн евро

з. Жереми Фримпонг – в «Байер» из «Селтика» за 11 млн евро

п. Куадио Коне – в «Боруссию» М из «Тулузы» за 9 млн евро

п. Демарай Грэй – в «Байер» из «Лестера» за 2 млн евро

з. Джо Скалли – в «Боруссию» М из «Нью-Йорка» за 1,8 млн евро

Чего там топы?

«Лейпциг»: 20 млн – Доминик Собослаи из «Ред Булла» (20 млн)

20 млн – Доминик Собослаи из «Ред Булла» (20 млн) Заработано: неизвестно (2 игрока ушли в аренду)

«Боруссия» М: 10,8 млн – Куадио Коне из «Тулузы» (9 млн) + Джо Скалли из «Нью-Йорка» (1,8 млн)

10,8 млн – Куадио Коне из «Тулузы» (9 млн) + Джо Скалли из «Нью-Йорка» (1,8 млн) Заработано: неизвестно (2 игрока ушли в аренду)

«Байер»: 14,7 млн – Жереми Фримпонг из «Селтика» (11 млн) + Демарай Грэй из «Лестера» (2 млн) + Тимоти Фосу-Менса из «МЮ» (1,7 млн)

14,7 млн – Жереми Фримпонг из «Селтика» (11 млн) + Демарай Грэй из «Лестера» (2 млн) + Тимоти Фосу-Менса из «МЮ» (1,7 млн) Заработано: 0 млн

«Бавария», «Боруссия» Д и еще 6 клубов не потратили и не заработали на трансферах.

Самый интригующий переход

Сами Хедира на протяжении 10 лет цементировал середину поля в «Реале» и «Ювентусе», но пришло время найти клуб попроще. 33-летний немец вернулся на родину и подписал контракт с «Гертой». Понять выбор решительно невозможно: конечно, «Герта» получила не самого возрастного футболиста с монструозным бэкграундом, но сам Сами явно мог рассчитывать на более топовое место работы.

В любом случае Хедире есть к чему стремиться – в этом сезоне ему предстоит вытащить клуб из болота (15-е место после 19 матчей, у находящейся в зоне вылета «Арминии» столько же очков), а в следующем – поднять в еврокубки, о которых так мечтают владельцы «бело-голубых».

Чемпионат Франции

Топ-3 трансферов

п. Крепин Диатта – в «Монако» из «Брюгге» за 20 млн евро

п. Франко Тонья – в «Марсель» из «Ювентуса U-23» за 8 млн евро

п. Йван Нейю – в «Сент-Этьен» из «Браги B» за 400 тысяч

Чего там топы?

«Монако»: 20 млн – Крепин Диатта из «Брюгге» (20 млн)

20 млн – Крепин Диатта из «Брюгге» (20 млн) Заработано: 1,33 млн – Жемерсон в «Коринтианс» (680 тысяч) + Хенри Оньекуру в «Галатасарай» (650 тысяч за аренду)

«Лион»: 0 млн – Ислам Слимани из «Лестера» (свободный агент) + 1 игрок в аренду

0 млн – Ислам Слимани из «Лестера» (свободный агент) + 1 игрок в аренду Заработано: 1,5 млн – Мусса Дембеле в «Атлетико» (аренда за 1,5 млн) + 2 игрока в аренду

«ПСЖ», «Лилль» и еще 11 клубов не потратили и не заработали на трансферах.

Самый интригующий переход

Крепин Диатта осенью пинал в Лиге чемпионов «Зенит», а теперь бегает в одной команде с Александром Головиным. «Брюгге» очень здорово наварился на сенегальском вингере (купили у «Сарпсборга» за 2 млн евро в 2018-м, продали за 20 млн), но и сам «Монако» точно будет в плюсе – монегаски получили резвого, забивного и молодого игрока за средние по европейским меркам деньги.

В Бельгии Диатта забил 10 мячей в 19 матчах и оформил 2 ассиста. В Лиге 1 забивать точно будет сложнее, но у полузащитника есть для этого все перспективы – особенно учитывая подбор игроков в «Монако», которые способны снабжать его классными передачами.

Трансферы Итоги дедлайна: 2 игрока в «Ливерпуле», Хедира в «Герте» 18 ЧАСОВ НАЗАД