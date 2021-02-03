Зимой 2021 года игроки с российским паспортом внезапно укатили в европейские чемпионаты, причем сделал это не только Александр Кокорин. Кто-то просто возобновил карьеру в Европе после простоя, кто-то же отправился покорять Сербию, Румынию и Данию. Видимо, длительный карантин и недостаток путешествий дали о себе знать.

Александр Кокорин

Чемпионат Италии Кокорин забил на тренировке «Фиорентины» с передачи Рибери 01/02/2021 В 14:27

Откуда, куда и за сколько уехал: «Спартак» – «Фиорентина» – 4,5 млн евро

Какие перспективы: при появлении первых слухов о переезде Александра Кокорина в Серию А от смеха сводило скулы. Когда слухи трансформировались в реальный трансфер, стало уже не смешно. Александр действительно уехал в топ-чемпионат в 29 лет после колонии и вполне может там выстрелить.

Кокорин в среднем за карьеру кладет 0,3 мяча за матч, а в этом сезоне наиграл на 0,44 ожидаемых гола на 90 минут. Это больше, чем у обожаемого болельщиками «Спартака» Джордана Ларссона или Антона Миранчука (0,42). А еще в «Фиорентине», видимо, рассчитывают, что Кокорин закроет позицию второго форварда, позволит Франку Рибери играть на привычном левом фланге или хотя бы даст 37-летнему французу шанс время от времени отдыхать.

Что говорят: президент «Фиорентины» резюмировал появление россиянина в команде довольно нелепо: «Я пока что видел Кокорина только на видео, но верю Праде (Даниэле Праде – спортивный директор «фиалок»)». А вот сам Праде Кокориным исключительно восхищался: «Мы следили за ним в прошлом. Он хотел перейти в «Фиорентину» в прошлом. Мы считаем, что он – универсальный игрок, который нужен нам, чтобы дополнить команду».

Александр Кокорин, игрок «Фиорентины» Фото: Eurosport

Евгений Шляков

Откуда, куда и за сколько уехал: Тамбов» – «УТА» (Румыния) – бесплатно

Какие перспективы: «УТА» играет в высшем румынском дивизионе и по состоянию на 3 февраля находится в четырех очках от чемпионского плей-офф. Если новая команда Шлякова туда проскочит, то есть шанс зацепиться и за путевку в Лигу Европы – очки после окончания регулярного чемпионата поделятся на два.

Кстати, Шляков уже отбегал дебютный тайм в матче против бухарестского «Динамо»: вышел во втором тайме и играл слева в защите, но пропущенный в начале первой половины гол принес победу динамовцам.

Что говорят: сам Шляков попрощался с болельщиками умирающего «Тамбова» сильнейшей речью: «Хочу выразить благодарность за поддержку на протяжении всей своей карьеры в нашем клубе! Это было замечательное время! За пять лет вместе с вами мы добились уважения и чемпионства в ФНЛ, а также достойно представляли Тамбовщину в Российской Премьер-Лиге!

Жаль, что все эти заслуги и эмоции моментом перечеркнуло отношение руководства и властей области к футбольному клубу и к вам, болельщикам и любителям футбола.

Я никогда не уходил с поля безразличным к игре и результату! Пришло время двигаться дальше и принять новый вызов. Я всегда мечтал играть в Европе и безумно рад, что мне выпал такой шанс».

Даниил Чалов

Откуда, куда и за сколько уехал: «Витебск» – «Инджия» (Сербия) – бесплатно

Какие перспективы: брат Федора Чалова сменил борьбу за выживание в чемпионате Белоруссии на такую же битву, но в высшей лиге Сербии. «Инджия» плетется 16-й и на 3 очка отстает от спасительного 14-го места (шок, но в Сербии одновременно вылетают 5 клубов).

Кажется, место в старте Даниилу обеспечено. Больше «Инджии» в чемпионате Сербии пропускает только «Рад» (35 мячей против 34). Сейчас сербская лига на паузе, но на сборах новый клуб Чалова, например, переиграл «Чертаново» (2:1).

Что говорят: Чалов простился с «Витебском» крайне душевно: «Я двигаюсь дальше и хочу сказать спасибо всем, кто являлся частью этих двух лет. Удачи и побед клубу, болельщикам, коллективу мужиков, которые были рядом, тренерскому штабу, админам и работникам инфраструктуры. Все проходит, но чувства остаются в сердце. Свободы мыслей, свободы от любых ограничений и конечно ярких, радостных побед в любой игре тебе Витебск и Беларусь. До встречи в будущем»

Юрий Лодыгин

Откуда, куда и за сколько уехал: свободный агент – «ПАС Джаннина» (Греция) – бесплатно

Какие перспективы: после окончания контракта с тульским «Арсеналом» 1 августа Лодыгин не сразу нашел новый клуб, поэтому спустя три месяца простоя радостно присоединился к «ПАС Джаннине», который борется за сохранение прописки в главной лиге Греции.

В команде на российского голкипера явно рассчитывают – он уже отыграл два матча и оформил сухарь против бывшего клуба Массиммо Карреры АЕК (2:0)

Срок соглашения – шесть месяцев с опцией продления еще на сезон. Кажется, Юрий уже ее заслужил, а еще он – самая большая звезда команды. У вратаря высшая стоимость в клубе по данным Transfermarkt – 500 тысяч евро.

Что говорят: вероятно, Юрием только восхищаются, а он сам радуется, что продолжил карьеру после недолгого простоя, в течение которого тренировал вратарей в «Ксанти». Еще несколько месяцев назад он рассказывал, почему отказал московскому «Торпедо»: «Я лучше здесь в Греции останусь и закончу в своем клубе, чем буду играть в ФНЛ». И ведь действительно, играет в высшей лиге, а не в лучшей лиге мира.

Герман Онугха

Откуда, куда и за сколько уехал: «Краснодар» – «Вайле» (Дания) – аренда с правом выкупа

Какие перспективы: российско-нигерийский форвард, зажигавший в первой половине сезона в «Тамбове» (4 мяча в 11 матчах), укатил биться за спасение в вышке Дании. Место в старте ему еще предстоит заслужить, но шесть форвардов «Вайле» закинули за 14 туров только 5 мячей, так что выиграть у них конкуренцию не должно быть архисложно. Тем более, в России Онугха сооружал 0,44 xG на 90 минут – как раз на уровне с Кокориным входил в топ-30 созидателей.

Что говорят: технический директор «Вайле» Якоб Крюгер классно отрецензировал трансфер для официального сайта клуба: «Герман обладает качествами, которые нам нужны. Он технически и физически силен, знает путь к воротам и бьет с двух ног. Я совершенно уверен, что мы получили нападающего, который будет много забивать».

Денис Попов

Откуда, куда и за сколько уехал: «Ростов» – «Валмиера» (Латвия) – бесплатно

Какие перспективы: легенда РПЛ после 10 пропущенных мячей от «Сочи» решил попробовать себя в Европе, да так, что сразу уехал в команду топ-3 высшей лиги Латвии. Конечно, основным голкипером Денис вряд ли станет (хотя «Валмиера» пропустила на 12 мячей больше лидирующей «Риги»), но побьется с еще одним российским вратарем Владом Елеференко за место на лавке.

Кстати, зимой «Валмиера» взяла в РПЛ не только Попова, но и 18-летнего центрдефа «Рубина» Виктора Александрова, но его соглашение арендное закончится 31 декабря 2021 года.

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