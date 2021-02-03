«Останется ли Месси? Не уверен. Да, надеюсь на это, потому что он все еще великий игрок и по-прежнему выигрывает матчи для команды. Мне нравится быть его тренером, если вы видите его уровень каждый день на тренировках, это невероятно. Конечно, он приехал в Барселону маленьким ребенком. До сих пор не вижу Лео в футболке другого клуба», – приводит слова Кумана The Athletic.