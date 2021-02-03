Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не уверен, что Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом.

«Останется ли Месси? Не уверен. Да, надеюсь на это, потому что он все еще великий игрок и по-прежнему выигрывает матчи для команды. Мне нравится быть его тренером, если вы видите его уровень каждый день на тренировках, это невероятно. Конечно, он приехал в Барселону маленьким ребенком. До сих пор не вижу Лео в футболке другого клуба», – приводит слова Кумана The Athletic.

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  • Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
  • Ранее сообщалось, что аргентинец должен заработать за 4 года в Каталонии 555 млн евро.

Месси обязан изучать каталанский по контракту с «Барсой»

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