Европейские клубы уже укомплектовали составы перед решающей частью сезона, а российские команды только начинают выходить из спячки. Но мощные трансферные новости уже появляются!

ЦСКА захотел бывшего форварда «Зенита» Саломона Рондона. Армейцы уже провели предварительные консультации с футболистом и скоро начнут активные переговоры. В ЦСКА видят Рондона хорошим усилением атаки после срыва перехода Дженка Тосуна. При этом сам венесуэлец не против возвращения в РПЛ, пишет Андрей Панков со ссылкой на источники, близкие к игроку.

Чемпионат России Где Промес и кого уволил «Локо». Главные слухи РПЛ ДЕНЬ НАЗАД

Как дела с трансфером Промеса? Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что у красно-белых возникли трудности в переговорах с «Аяксом».

«Будет [трансферы Куинси], если клубы договорятся. Задержка, потому что «Аякс» требует безусловность выплат при любом раскладе. Мы хотим или их разбить, или их не иметь, потому что если футболист не сможет исполнять трудовую функцию по решению суда, мы не хотим, чтобы это было нашей безусловной ответственностью. Разговариваем, предлагаем различные варианты. Пока «Аякс» на это не идет. Мы куда-то спешим? Вроде бы нет. Подождем. Возобновим переговоры, пока в паузе. Финансовые условия мы согласовали», – сказал Мележиков на видео, опубликованном Севой Терлецким.

Куинси Промес, «Аякс» Фото: Getty Images

В Петербурге пока не торопятся приобретать новых игроков. Инсайдеры даже опровергают слухи об интересе «Зенита» к футболисту «Милана» Раде Круничу. «У клуба восемь легионеров в заявке. Никто из них на данный момент клуб покидать не собирается. Итальянцы вновь вбрасывают чушь», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

«Сочи» ищет новых футболистов для Владимира Федотова. Тренер нуждается в усилении двух позиций, одна из которых – центральный защитник. Сочинцы были близки к аренде защитника «Лацио» Дениса Вавро и вингера «Бешикташа» Тайлера Бойдо, сообщает телеграм-канал «цУЕФА». Однако в последний день трансферного окна римлянам и стамбульцам поступили более выгодные предложения. Вавро ушел в «Уэску», а Бойдо – в «Сивасспор».

Пока точно неизвестна судьба «Тамбова», но в РПЛ нацелены спасти команду, которая приближается к банкротству. Лига планирует заранее перевести клубу 51 млн рублей из запланированных коммерческих доходов, а у других клубов попросят сдать футболистов в аренду «Тамбову» – всего команде нужно около 15 человек. По информации телеграм-канала «Футбольный Биги», по два игрока готовы предложить «Спартак» и «Рубин».

Чемпионат России «Если вину Промеса докажут, он вернется в Россию». Куинси = «Спартак» 10/01/2021 В 14:46