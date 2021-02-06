Кажется, ЦСКА нашел замену ушедшему в аренду в «Касымпашу» Кристиану Бистровичу. В Москву едет соотечественник Эрлинга Холанна, хавбек «Стабека» Эмиль Бохинен. Информацию Fotballnerd.no подтвердили более-менее все российские медиа. По данным источника, 21-летний норвежец уже попрощался с партнерами по «Стабеку». Парень обойдется армейцам за 1,3 млн евро, при том что является стабильным игроком сборной разных возрастов – от U-17 до U-21. Его талант очевиден.

Еще один футболист «Зенита» может перекочевать в «Сочи», написал «Матч ТВ». Речь идет о нападающем Станиславе Крапухине, который забил 14 мячей в 16 матчах ПФЛ за «Зенит-2». Неизвестно, идет ли речь о полноценном трансфере или об аренде, но для 22-летнего футболиста попадание в «Сочи» станет явным промоушном.

Трансферы ЦСКА хочет Рондона, Промес на паузе. Главные слухи РПЛ 04/02/2021 В 21:37

Станислав Крапухин, «Зенит» Фото: Getty Images

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, в какой стадии находится трансфер полузащитника Куинси Промеса из «Аякса». «Мяч на стороне «Аякса». Это все, что пока могу сказать. Все предложения сделали. Несколько проблем возникло – вот они и тянут», – рассказал Федун Sport24.

Еще один футболист сбежал из «Тамбова». Команду покинул белорусский защитник Максим Володько, который только осенью перебрался в терпящий бедствие клуб. 32-летний футболист вернулся на родину и мгновенно подписал контракт с БАТЭ, с которым 7 раз выигрывал чемпионат страны.

Трансферы Куман не исключил, что Месси уйдет из «Барселоны» 03/02/2021 В 19:56