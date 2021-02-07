Источники fichajes испугали фанатов «Зенита» утром воскресенья: утверждалось, что Себастьян Дриусси согласился продлить контракт с питерским клубом при условии, что его на год отпустят в Аргентину. Аренда в «Ривер Плейт» казалась идеальным вариантом.

Но Иван Карпов всех угомонил: на данный момент предложений по форварду нет. «Даже если они появятся, что зимой маловероятно, «Зенит» намерен удержать Себастьяна в команде. А вот летом вопрос о его уходе будет стоять уже конкретно. Недовольство Дриусси ролью в команде и развитием его карьеры в России оправдано», – написал Карп в телеграм-канале.

Трансферы Федун – о трансфере Промеса и норвежец в ЦСКА. Слухи РПЛ 20 ЧАСОВ НАЗАД

Себастьян Дриусси, «Зенит» Фото: Getty Images

TV 2 подтверждает информацию, что Эмиль Бохинен близок к переходу в ЦСКА: норвежец согласился на трансфер в РПЛ и уже улетел на медосмотр в Мюнхен. Сумма трансфера составит 1,5 млн евро.

Но это не все для армейских фанатов. Андрей Панков сообщил, что ЦСКА достиг договоренности с Рондоном: в ближайшее время Саломон пройдет медосмотр.

Где Промес? Этим вопросом достали даже Георгия Джикию. «Где Куинси? Хватит спрашивать всякую ерунду. Где Промес...» – бросил Джикия.

Новый всплеск волнений вызвал пост испанского журналиста Алекса Эредии: он утверждал, что сделка завершена.

Более развернутую информацию дал Сергей Егоров.

«По Промесу позиции сторон понятны. «Аякс» не хочет брать на себя риски по уголовке и наказанию (которое не позволит участвовать в играх), говоря «Спартаку», что все будет ок и рисков нет. «Спартак» логично отвечает, что раз рисков нет никаких, то пусть их на себя и возьмет «Аякс». Ничья.

Голландцы могут с Промесом заработать в Лиге Европы и с ним выйти в ЛЧ. А летом «Спартак», если я правильно понимаю логику «Аякса», может прийти опять. Но в Москве летом будет уже другой тренер.

С Куинси две легионерские позиции на выход, без него – одна. Логично, что Урунов и Роша. Но Роша хорошо себя проявил на сборах. А по Урунову пока есть одно предложение – 1 млн евро от «Уфы», но «Спартак» потратил на парня больше – трансфер плюс зарплата за полгода», – написал Егоров в телеграм-канале «Футбольный Биги».

«Локомотив» продолжает трудные переговоры с «Ахматом» по трансферу Ненахова – стороны уперлись и не желают уступать. Москвичи предлагают 2,5 млн евро и бонусы за достижения, грозненцы требуют 3 млн евро + премии. Железнодорожники торгуются за каждую копейку, и сделка может сорваться, сообщает Иван Карпов.

Трансферы ЦСКА хочет Рондона, Промес на паузе. Главные слухи РПЛ 04/02/2021 В 21:37