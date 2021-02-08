Инсайдер «РБ Спорт» Сергей Егоров сообщил, что «Ростов» выкупит правого полузащитника «Локомотива» Романа Тугарева. В контракте 22-летнего вингера была опция выкупа за 15 миллионов рублей – примерно 170 тысяч евро по нынешнему курсу. «Локомотив» получит процент с последующей продажи Тугарева. В этом сезоне Роман провел восемь матчей в Премьер-лиге, он сейчас в аренде в донском клубе.

Журналист Эмилиано Палуди затвитил, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вместе с агентом ведут переговоры о продлении контракта с питерским клубом. Только после этого чемпионы России отпустят Друисси в 1,5-годичную аренду в «Ривер Плейт».

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«Чемпионат» заметил, что глава совета директоров ЦСКА Максим Орешкин подписался в инстаграме на форварда Саломона Рондона и полузащитника Эмиля Бохинена. Армейский клуб проявлял интерес к обоим футболистам – либо это троллинг инсайдеров от Орешкина, либо подтверждение о двух трансферах.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» продлят контракт с экс-капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым. «Мы хотели бы оставить Дениса у нас в составе. Думаю, мы договоримся. Пока переговоров не было. Думаю, с ним будет попроще, потому что он играет, один из лидеров в нашем составе, так что должны договориться», – сказал Терюшков в интервью «РБ Спорт». Также Терюшков уточнил, что проведет переговоры с красно-белыми по Резиуану Мирзову после окончания сезона.

«Краснодар» интересуется форвардом «Хатайспора» Аароном Бупендзой. «Краснодар» сделал хорошее предложение совсем недавно, но оно не устроило турецкий клуб. На данный момент этот переход невозможен, Аарон остается в чемпионате Турции», – сказал агент 24-летнего габонца «Евро-Футболу».

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий Фото: Getty Images

ЦСКА получил оффер об аренде с правом выкупа форварда Лассаны Н’Диайе. 20-летнего нападающего страстно хочет австрийский «Сваровски-Тироль», в московский клуб пришло официальное письмо о трансфере Н’Диайе. Об этом написали источники Sport24.

Воспитанник «Краснодара» Алексей Татаев хочет вернуться в Россию. «В данный момент для меня предложение из российской команды, которая регулярно выступает в еврокубках, было бы хорошим вариантом. А через три-четыре года можно было бы спокойно возвращаться к идее уехать в Европу», – рассказал Татаев в интервью «Советскому спорту». Сейчас 22-летний защитник рубится за чешскую «Младу-Болеслав».

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий Фото: Getty Images

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что готов поделиться футболистами с нищим «Тамбовом». «Сочи» готов помочь «Тамбову», отдав игроков в аренду, но для начала «Тамбову» надо получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится», – объявил Ротенберг.

«Ротор» объявил о расторжении контракта с защитником Арменом Манучаряном. 26-летний армянин переехал в Волгоград в августе 2020 года из «Пюника» и провел в РПЛ семь матчей.

18-летний янгстер из академии «Рубина» Виктор Александров официально перешел в латвийскую «Валмиеру». Он выступал за юношеские сборные России U-17 и U-18. Sport24 также сообщил, что в этот же прибалтийский клуб отправится Святослав Кожедуб из «Спартака-2».

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