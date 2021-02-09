Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона. Больших трансферов пока нет, но слухов хватает.

ЦСКА

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Журналистка венесуэльского телеканала Meridiano TV Мари Ферро задала вопрос Саломону Рондону о переходе в ЦСКА. «Скорее близок к трансферу, чем далек от него», – сказал бывший форвард «Зенита». Ответ Рондону девушка записала в твиттере. Сейчас Саломон рубится за китайский «Далянь Про», у него контракт до конца 2022 года.

А инсайдер Metaratings Максим Фридман накопал информацию, что в Ватутинках Рондон будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов. Он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба. В Санкт-Петербурге, кстати, страйкеру платили 3,3 млн евро за сезон.

Репортер Николо Скира затвитил, что Эмиль Бохинен окончательно перешел в ЦСКА. «Стабек» получил за полузащитника 1,5 миллиона евро, трансфер уже подтвержден всеми сторонами. Но нужно дождаться официального сообщения от пресс-службы армейцев.

Эмиль Бохинен Фото: Scanpix

«Спартак»

Красно-белые все никак не завершат переход Куинси Промеса. По информации «Спорт-Экспресса», москвичи предложили «Аяксу» три варианта сделки по голландцу. Из-за уголовного дела Куинси красно-белые дали «Амстердаму» такие опции:

оплачиваемую аренду с выкупом по окончании сезона,

трансфер в несколько платежей и прекращение в случае камбэка Промеса на родину,

полноценный трансфер и кэшбек от «Аякса» в случае возвращения Куинси в Нидерланды.

Медиадиректор «Спартака» Антон Фетисов подтвердил эту информацию «СЭ», но пока в голландском клубе не дали ответ.

«Динамо»

Экс-глава селекционной службы «Спартака» Нариман Акавов может возглавить аналогичный отдел в московском «Динамо». Об этом написал инсайдер Сергей Егоров. Ранее в медиа ходили слухи, что Акавов получит работу спортивного директора «Алании», но теперь, видимо, останется в столице.

Еще в РПЛ

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон отказался от оффера из России. Globo Esporte указал, что на бразильца выходили русские топ-клубы и предлагали контракт, но 33-летний футболист остался в Украине. Также с Тайсоном связывались из ОАЭ и Китая, но один из лидеров «горняков» хочет обратно в «Интернасьонал». При этом бразилец даже готов на понижение зарплаты ради возвращения на родину. Его контракт с донецким клубом действует до 30 июня, игрок уже может вести переговоры о соглашении с новой командой.

Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский отказался от трансферов и арендных соглашений с нищим «Тамбовом». «Конечно, наблюдаем за ситуацией, в которой оказался «Тамбов». Клубы, предложившие свою помощь, видимо, могут себе позволить такой шаг. Мы при наших умеренных возможностях точно не можем на это пойти. «Ротор» только в текущее межсезонье укомплектовал состав, лишних игроков у нас сейчас нет», – заявил Рекечинский в интервью Metaratings.

Махачкалинский «Анжи» сообщил, что защитник Магомеднаби Ягьяев пройдет сбор с грозненским «Ахматом». Ягьяев – воспитанник дагестанского клуба, о полноценном контракте 21-летнего игрока станет известно после предсезонки в Турции 20 февраля.

Воспитанник «Локомотива» Дэнис Файзуллин отправился в аренду в Лучшую лигу мира. Полузащитник «Казанки» проведет остаток сезона в «Томи» Александра Кержакова. 19-летний Файзуллин выступал за юношеские сборные страны и сыграл два матча в Юношеской лиге УЕФА.

Чемпионат России Жемалетдинов рассказал, почему покинул «Локо» в 2016-м 35 МИНУТ НАЗАД