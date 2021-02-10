С каждым днем трансферных слухов вокруг российских клубов появляется все больше, но до дела пока не доходит.

ЦСКА

Чемпионат России Хвича убежал со своей половины, убрал двоих и вкрутил в дальний угол 04/10/2020 В 19:06

Норвежский полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен сегодня, 10 февраля, прилетит из Германии на сбор армейцев в Испанию. Футболист прибудет в тренировочный лагерь москвичей в Кампоаморе, а армейцы в ближайшее время объявят о его подписании, сообщает норвежский журналист Арилас Улд-Саада в твиттере. Ранее Николо Скира писал, что сумма сделки составит 1,5 млн евро.

Если ЦСКА купит Бохинена, то с этой сделкой наверняка будет проще: «Ганновер» планирует выкупить у ЦСКА словенца Яку Бийола. Немецкий клуб готов заплатить только 400 тысяч евро, хотя в контракте прописана сумма выкупа в размере 5 млн евро. В «Ганновере» отметили, что точно не будут платить за Бийола всю сумму выкупа, но в ближайшее время сделают еще одно предложение, сообщает SportBuzzer.

Оказывается, в ЦСКА мог играть Миха Мевля. Об этом рассказал футбольный агент Андрей Степанов.

«Раньше клиентов в ЦСКА не было, но у меня хорошее дружеское общение со спортивным директором клуба Андреем Мовсесьяном. Мы иногда обсуждаем, например, скандинавский рынок. Делимся полезной информацией по игрокам. Несколько лет назад ЦСКА интересовался нашим клиентом Михой Мевлей. Он тогда играл за «Зенит». Были попытки навести мосты для возможного перехода, но нам объяснили, что переход из «Зенита» в ЦСКА невозможен. Не только по спортивным причинам. Так что эта тема отпала», – приводит слова Степанова «Матч ТВ».

«Спартак»

Бразильский форвард красно-белых Педро Роша, который в данный момент находится на сборах с командой, может снова отправиться в Бразилию. В услугах Роши заинтересован «Коринтианс». В клубе раздумывают об аренде игрока. В «Коринтиансе» хорошо знакомы со способностями футболиста по его выступлениям за другие бразильские команды, но не готовы платить Роше как в «Спартаке», сообщает Lance.

Информацию об интересе «Коринтианса» не смог подтвердить директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов. «С «Коринтиансом» никаких контактов по Педро Роше не было», – приводит слова Фетисова Sport24.

«Рубин»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что не готов продать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию за 10 млн евро.

«Что касается 10 млн евро за Кварацхелию, тут даже не о чем говорить. На Transfermarkt и я могу цену поставить, он будет 25 млн евро стоить. Чего ориентироваться? Мы же примерно понимаем, сколько может стоить такой футболист, правда? Какие 10?! Пойдите, возьмите кого-то за 10. Я хотел купить молодого игрока из нашего чемпионата, не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали – 8 млн. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но 8 млн?! Хвича в несколько раз его превосходит по всем показателям», – приводит слова Сайманова «Чемпионат».

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Еще в РПЛ

На сбор «Тамбова» в Крымске прибыли два футболиста «Сочи» – защитник Филип Иполе и полузащитник Акмаль Бахтияров. Кроме того, с командой работает бывший игрок «Тобола» Петрос Аветисян. Все футболисты подпишут контракты с «Тамбовом» и будут выступать за команду до конца сезона на правах аренды, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Дмитрия Селюка, агента игроков.

Бывший нападающий «Тамбова» Александр Карапетян перешёл в «Арарат-Армения», сообщает пресс-служба армянского клуба. Детали соглашения 33-летнего футболиста не сообщаются.

Чемпионат России Друг из «Ротора» назвал Хвичу грузинским Месси 28/09/2020 В 22:35