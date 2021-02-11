Все слухи в российской Премьер-лиге крутятся вокруг нескольких переходов, но появляются и новые трансферы, причем некоторые уже официально состоялись.

«Спартак»

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Кажется, уже вся Москва знает, что Куинси Промес скоро перейдет в «Спартак». В этом убеждают и слова главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага, который объяснил решение не включать вингера в заявку на кубковую игру с ПСВ.

«Куинси по-прежнему часть команды, но у него есть желание уехать в «Спартак». Вот почему мы решили не включать его в заявку на игру. Если этого не произойдет, он останется в команде, потому что мы им очень довольны. Я не знаю, как обстоят дела с трансфером, вам лучше спросить об этом Марка Овермарса», – приводит слова тен Хага AD.

Если «Аякс» примет предложение «Спартака», Промес прибудет в Москву не раньше следующей недели. Для возвращения Промесу потребуется российская виза и разрешение на работу. Участие голландца в матче Кубка России с «Динамо» 20 февраля практически исключено, сообщает «Спорт-Экспресс».

Куинси Промес Фото: Getty Images

«Зенит»

Петербуржцы решили на время расстаться с вратарем Александром Васютиным. 25-летний голкипер перешел в шведский «Юргорден», где будет выступать на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа, сообщает сайт сине-бело-голубых.

А вот от Себастьяна Дриусси «Зенит» пока не намерен избавляться, как бы этого не хотел сам аргентинец. Петербуржцы не отпустят игрока в «Ривер Плейт» этой зимой – руководство «Зенита» недовольно поведением начальников «Ривера», которые первым делом стали вести переговоры с Дриусси, а не с клубом. Если переход на правах аренды и состоится, то только в том случае, если «Ривер Плейт» заплатит «Зениту» солидную сумму, сообщает журналист Валли Яковчевич в твиттере.

ЦСКА

Совсем скоро у армейцев должна появиться определенность с новичками. Решение по трансферам норвежского полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена и экс-форварда «Зенита» Саломона Рондона примут не позднее 16 февраля, сообщает Sport24.

А вот с уходом Яки Бийола в «Ганновер» пока не все так четко. Агент футболиста сказал, что немецкий клуб не заявлял о намерении выкупать словенца. Ранее в медиа сообщалось, что «Ганновер» готов предложить за Бийола 400 тысяч евро, хотя в контракте прописана сумма выкупа в размере 5 млн евро.

«Это фейк, предложений от «Ганновера» по выкупу Яки не поступало. Никто не знает, воспользуется ли немецкий клуб опцией выкупа. До июня еще много времени, и рассуждать о чем-то слишком рано. Сейчас Яка сконцентрирован на футболе и своей игре. Важно то, как он покажет себя в следующие три месяца», – цитирует агента Sport24.

Яка Бийол, ЦСКА Фото: Getty Images

Зато уже точно ушел из армейского клуба Такума Нисимура. О трансфере японца объявил клуб «Вегалта Сэндай», из которого он и перешел в ЦСКА.

«Локомотив»

Железнодорожники не спешат тратиться при новом руководстве. Первым трансфером красно-зеленых стал фланговый полузащитник «Факела» Андрей Никитин. «Локомотив» выкупил права на 20-летнего игрока и оставил его в воронежской команде на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт московского клуба.

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