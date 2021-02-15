Московский ЦСКА объявил о переходе норвежского полузащитника Эмиля Бохинена из «Стабека».
21-летний футболист прибыл на сбор армейцев в Кампоаморе и подписал контракт до конца сезона-2024/25, сообщает официальный сайт красно-синих.
Чемпионат России
Рондон – топ-усиление для ЦСКА. Чалову везут мощного конкурента
- Бохинен – воспитанник «Стабека», в 2017 году он начал выступать за взрослую команду клуба.
- Отец игрока, Ларс Бохинен, играл в английской Премьер-лиге за «Блэкберн Роверс», «Ноттингем Форест» и «Дерби Каунти».
- Всего Бохинен провел в «Стабеке» 92 матча, забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач.
Чемпионат России
«Алкоголь помогал». Чепчугов – о роли сменщика Акинфеева
Трансферы
Васютин уехал в Европу, ЦСКА определится по Рондону. Слухи РПЛ