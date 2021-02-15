Московский ЦСКА объявил о переходе норвежского полузащитника Эмиля Бохинена из «Стабека».

21-летний футболист прибыл на сбор армейцев в Кампоаморе и подписал контракт до конца сезона-2024/25, сообщает официальный сайт красно-синих.