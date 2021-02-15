Московский ЦСКА объявил о переходе венесуэльского нападающего Саломона Рондона из китайского «Далянь Ифан».
31-летний форвард подписал арендное соглашение до конца нынешнего сезона. Рондон присоединился к команде в Кампоаморе и уже провел первую тренировку, сообщает официальный сайт красно-синих.
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- Венесуэлец уже имеет опыт игры в России: с 2012-го по 2014-й Рондон выступал за «Рубин», после чего он перешел в «Зенит» и провел там еще полтора года.
- До «Далянь Ифан» Рондон играл в АПЛ за «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Бромвич».
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