Московский ЦСКА объявил о переходе венесуэльского нападающего Саломона Рондона из китайского «Далянь Ифан».

31-летний форвард подписал арендное соглашение до конца нынешнего сезона. Рондон присоединился к команде в Кампоаморе и уже провел первую тренировку, сообщает официальный сайт красно-синих.