ЦСКА официально объявил об аренде Саломона Рондона и приобретении 21-летнего норвежского полузащитника Эмиля Бохинена. Николо Скира писал, что за Бохинена «Стабек» получит 1,5 млн евро, игрок подписал контракт до конца сезона-2024/25. Рондон проведет в Москве лишь остаток этого чемпионата, а Виктор Гончаренко заявил, что год назад Саломон чуть не перешел в «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат России Игрок сборной России на ЧМ-2018 возобновит карьеру в ПФЛ 6 ЧАСОВ НАЗАД

Инсайдер сайта «Матч ТВ» Егор Кузнец передал, что «Локомотив» хочет позвать экс-звезду «Наполи» Марека Гамшика. Словак может перейти на «РЖД Арену» на правах свободного агента, в трансфере заинтересованы главный тренер Марко Николич и новый гендиректор «Локо» Владимир Леонченко. Ранее Гамшик выступал за китайский «Далянь Про» – клуб, которому, кстати, принадлежит Рондон.

Марек Гамшик, Словакия Фото: Getty Images

El Intransigente сообщил, что «Ривер Плейт» включит режим Хатико и дождется окончания контракта Себастьяна Дриусси с «Зенитом». Себ станет свободным агентом летом 2022 года, и для аргентинского клуба это лучше, чем договариваться с сине-бело-голубыми. «Ривер» рассчитывает, что договорится о соглашении напрямую с форвардом, и не будет обсуждать сделку с «Зенитом».

Другая легенда португальского футбола Эдер покинет Россию. В Sport24 заявляют, что «Локомотив» не продлит контракт с 33-летним форвардом и отпустит его летом бесплатно. В этом сезоне у нападающего 0 голов в 16 матчах. Агент игрока Луи Эванс заявил, что обсудит ситуацию с «Локо» по окончании сезона.

Крайний защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил травму крестообразных связок. Об этом нашептали источники «Спорт-Экспресса» и «Чемпионата». «Быки» в срочном порядке ищут варианты замены. Среди возможных опций – бывший латераль «Реала» Фабио Коэнтрау (сейчас стареет в «Риу Аве») и валлийский ветеран «Астон Виллы» Нил Тэйлор. В этом уверен «Чемпионат».

Фабиу Коэнтрау («Риу Аве») Фото: Getty Images

Инсайдер Сергей Егоров черкнул, что «Ростов» подпишет соглашение со страйкером софийского ЦСКА Али Соу. В случае успешного медосмотра донской клуб арендует футболиста за 500 тысяч евро, а в межсезонье выкупит за три миллиона евро. С трансфером Соу «Ростов» не вписывается в лимит. Скорее всего, под Али освободят место македонца Давида Тошевски – его спихнут в слабую лигу, где период дозаявок не закончен (типа Чехии, Польши или той же Болгарии).

Албанец Одисе Роши перешел из «Ахмата» в венгерский «Диошдьёр». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21. В текущем чемпионате России Роши вышел на поле в шести матчах и забил два мяча.

Шведская газета Expressen написала, что «Рубин» продлит контракт с защитником Карлом Старфельтом. Сейчас у парня соглашение до 2023 года, но ему предложат новый трудовой договор, длиннее на 12 месяцев.

Защитник «Краснодара» Евгений Назаров отправился в «СКА-Хабаровск». Последние 1,5 сезона парень провел в чешском «Теплице». Но только теперь он почувствует, что такое настоящее теплице (в ФНЛ).

Игрок сборной России на ЧМ-2018 возобновит карьеру в ПФЛ

Трансферы ЦСКА арендовал экс-нападающего «Зенита» Рондона 6 ЧАСОВ НАЗАД