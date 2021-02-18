В 2017 году карьера Килиана Мбаппе резко изменилась. О вундеркинде «Монако» мечтали все топ-клубы Европы, а семья футболиста долго обдумывала все варианты. В итоге Мбаппе перешел в «ПСЖ», хотя одним из главных вариантов для него казался «Ливерпуль».

Большое влияние на возможный трансфер оказала компания Nike, пытавшаяся перевести Килиана на «Энфилд». Еще в 2017-м состоялась встреча футболиста с владельцем «Ливерпуля» Джоном Генри: бизнесмен отправил джет за семьей Мбаппе и полетал с ними над Ниццей. Переговоры шли два часа, но в итоге француз выбрал «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

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Подобной информацией владеет и легенда «красных» Джейми Каррагер. В интервью CBS Sports экс-футболист высоко оценил шансы «Ливерпуля» все же заполучить талантливого игрока в будущем.

«Я не шучу. Я основываюсь на факте, что в 2017-м «Ливерпуль» думал, что у них высокие шансы переманить Мбаппе. Знаю, что Юрген Клопп разговаривал с ним, как и другие клубы.

Когда «красные» выиграли ЛЧ, думаю, многие стали смотреть на «Ливерпуль» с Клоппом и поддержкой «Энфилда», как на клуб, куда можно отправиться до «Реала». Он гарантированно будет играть за «Реал», но я всегда чувстствовал, что «Ливерпуль» – идеальное место для такого игрока, прежде чем сделать следующий шаг», – приводит слова Каррагера The Mirror.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года, и клуб готов к переговорам. Футболист отметил, что вновь примет решение вместе с семьей.

В 2017-м «ПСЖ» арендовал Килиана за 35 млн евро, а через год выкупил за 145 млн.

В 21 матче чемпионата Франции-2020/21 Мбаппе оформил 16+6.

16 февраля 22-летний нападающий на «Камп Ноу» оформил хет-трик в ворота «Барселоны».

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