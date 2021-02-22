«Краснодар» объявил о приобретении защитника сборной Камеруна Амбруаза Ойонго. Черно-зеленые арендовали 29-летнего футболиста у «Монпелье».

Соглашение левого защитника с «Краснодаром» начнет действовать 24 февраля и истечет 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт.