«Краснодар» объявил о приобретении защитника сборной Камеруна Амбруаза Ойонго. Черно-зеленые арендовали 29-летнего футболиста у «Монпелье».
Соглашение левого защитника с «Краснодаром» начнет действовать 24 февраля и истечет 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт.
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- В нынешнем сезоне футболист провел в составе «Монпелье» 13 матч в чемпионате Франции, забил 1 мяч и отдал 1 передачу.
- За сборную Камеруна Ойонго сыграл 36 матчей и забил 4 мяча. В чемпионате мира-2018 игрок участия не принимал.
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