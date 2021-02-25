Последний день трансферного окна в русском футболе загорелся потенциальной сделкой между «Спартаком» и «Динамо» по Зелимхану Бакаеву, но этот всплеск так и остался единственной большой новостью дня. Тем не менее, несколько клубов усилились молодыми игроками или вернули из аренд тех, кем планируют заткнуть дыры, которые могут возникнуть до окончания сезона.

Сделки

Чемпионат России Погребняк: «Был реальный интерес из «Баварии», но не отпустили» 6 ЧАСОВ НАЗАД

«Спартак» официально заявил в РПЛ Куинси Промеса после успешного медобследования, а в Metaratings посчитали, что голландец за 3,5 года поднимет больше 15 миллионов евро. Из них зарплата – 3,5 млн евро за сезон + подписной бонус в размере 700 тысяч евро. Еще около 2 млн евро голландцу могут прилететь всякими допами.

Куинси Промес, «Спартак» Фото: Getty Images

При этом «Спартак» заморозит выплаты «Аяксу», если Промес не сможет исполнять обязательства по контракту. При неблагоприятном сценарии «Спартак» приостановит выплату зарплаты Промесу. Например, при вызове в суд и пропуске матчей. Если же Куинси повяжут и влепят реальный срок, то москвичи смогут и вовсе расторгнуть контракт.

«Сочи» подписал кипера «Краснодара» Дениса Адамова. На его место «быки» взяли вратаря «Ростова» Егора Бабурина. Арендное соглашение заключено до 31 мая, но в свете пропажи из медиапространства Матвея Сафонова, в Краснодаре могут рассмотреть и последующий выкуп.

Кстати, в «СЭ» рассекретили потерю Матвея Сафонова, а заодно и Даниила Уткина. По информации издания, 22-летний вратарь и 21-летний полузащитник не попадают в основу из-за контрактных разногласий с руководством «быков». Ребята просили поднять им зарплату, но получили отказ. Официальной же причиной их отсутствия в последних матчах в клубе называют восстановление от травм.

ЦСКА отдал защитника юношеской сборной России Никиту Котина в аренду в омский «Иртыш» до конца сезона, а еще подтвердил аренду малийского нападающего Лассаны Н’Диайе в «Велес».

в аренду в омский «Иртыш» до конца сезона, а еще подтвердил аренду малийского нападающего в «Велес». 21-летний Олег Дзантиев из «Долгопрудного» заслужил промоушн в РПЛ. Центрального защитника за неназванную сумму подхватили в «Уфе».

из «Долгопрудного» заслужил промоушн в РПЛ. Центрального защитника за неназванную сумму подхватили в «Уфе». Умирающий «Тамбов» в последний день засорил мощными трансферами. Спасать клуб от вылета будут Юрий Бавин («Урал»), Азер Алиев («Уфа») и Кэтэлин Карп («Уфа»). Алиев и Карп пришли бесплатно, а вот Бавин заскочил в полугодичную аренду, которую он отрецензировал мощной репликой в ClubHouse («А что, с переходом в «Тамбов» можно поздравлять?»).

Помимо этого тамбовский клуб усилили центрдеф Илья Мартынов из «Краснодара» и еще семь футболистов: вратарь Радион Сямука («Торпедо» (Жодино), защитники Денис Кайков («Нефтехимик»), Морис Нусуев («Мерани», Грузия), Валентин Прилепин (ульяновская «Волга»), полузащитники Дмитрий Герман , Александр Еркин (оба – «Ноа Юрмала») и Саид-Али Ахмаев (без клуба).

из «Краснодара» и еще семь футболистов: вратарь («Торпедо» (Жодино), защитники («Нефтехимик»), («Мерани», Грузия), (ульяновская «Волга»), полузащитники , (оба – «Ноа Юрмала») и (без клуба). «Уфа» как минимум на 3,5 года обзавелась кипером. «Зенит» отпустил в клуб попроще 18-летнего Ивана Кукушкина .

. «Алания» дозаявила на остаток сезона четверых молодых парней из дублирующего состава. Новички-старички владикавказцев: вратарь Олег Дзагоев , защитник Арсен Созанов , полузащитник Сослан Засеев и нападающий Руслан Гогниев .

, защитник , полузащитник и нападающий . «Сочи» заявил под 87-м номером защитника «Зенита» Данилу Прохина . Видимо, игрока 2001 года рождения взяли в полугодичную аренду. Информация с заявочного листа на сайте РПЛ.

. Видимо, игрока 2001 года рождения взяли в полугодичную аренду. Информация с заявочного листа на сайте РПЛ. Аяза Гулиева внесли в заявку «Спартака» до конца сезона. Вот это возвращение. Правда, директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал заявку неоднозначно: «Гулиев будет тренироваться в «Спартаке-2». О планах его привлечения в основу до конца сезона мне ничего не известно».

внесли в заявку «Спартака» до конца сезона. Вот это возвращение. Правда, директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал заявку неоднозначно: «Гулиев будет тренироваться в «Спартаке-2». О планах его привлечения в основу до конца сезона мне ничего не известно». «Краснодар» заполучил камерунского защитника Амбруаза Ойонго . Официально о трансфере объявили пару дней назад, но «быки» внесли экс-дефа «Монпелье» в заявку только сейчас.

. Официально о трансфере объявили пару дней назад, но «быки» внесли экс-дефа «Монпелье» в заявку только сейчас. «Рубин» отдал в аренду «Уралу» кипера Ивана Коновалова . Права выкупа по окончании сезона не предусмотрено.

. Права выкупа по окончании сезона не предусмотрено. 20-летний Андрей Боковой сменил «Сочи» на «Велес». Молодого полузащитника просмотрели на сборе, а теперь подписали официально.

сменил «Сочи» на «Велес». Молодого полузащитника просмотрели на сборе, а теперь подписали официально. «Ростов» и «Уфа» обменялись игроками: Константин Плиев укатил в город на Дону, Кирилл Фольмер приехал в Башкортостан.

Слухи, которые не стали реальностью

Главная история дня – конечно, сага с возможным переходом Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Динамо». Инсайдеры разной степени крутости сообщали, что переговоры между клубами ведутся, но они закончились безуспешно. Если резюмировать все подробности, то получится, что бело-голубые хотели Бакаева в аренду с правом выкупа, чтобы не тратить солидные деньги сразу же. «Спартак» был не против, но клубы не согласовали финансовые детали. «Динамо» предлагало 5 млн евро, а красно-белые планировали, по разной информации, выручить 7,5 млн евро + бонусы, либо 12 млн.

Зелимхан Бакаев, «Спартак» Фото: Getty Images

По поводу Бакаева высказывались и директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов («Предложение «Динамо» абсолютно нас не устраивает. В переговорах пауза. Финальная она или нет – не знаем. Пока сделка далека от финала»), и управляющий директор «Спартака» Евгений Медежиков: «Мы предложение, они отказались. Они делают второе предложение, мы опять отвечаем отказом. В данном случае немножко пока не получается. Тем более что речь идет не о трансфере, а об аренде с правом выкупа. По их мнению – с правом выкупа, а мы готовы разговаривать только при условии обязательного выкупа».

По данным турецкого издания Hurriyet, лучший бомбардир чемпионата Турции Аарон Бупендза из «Хатайспора» не перейдет в «Краснодар». «Быки» уломали клуб на трансфер габонца за 8 млн евро + процент от перепродажи, но не сторговались по условиям личного контракта с самим игроком.

Чемпионат России «Вернулся, чтобы усложнить жизнь Дзюбе». 1-й огонь Промеса в РФ 8 ЧАСОВ НАЗАД