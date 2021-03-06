Гарет Бэйл наконец адаптировался в «Тоттенхэме» и улучшил свою игру: в пяти последних матчах валлиец оформил 5+3. Сейчас форвард выглядит намного лучше, чем при переезде из «Мадрида», и, кажется, нашел общий язык с Жозе Моуринью.

Несмотря на это, Зиденин Зидан не хочет возвращения валлийца. Он считает, что Бэйл негативно влияет на всю команду. Вне зависимости от того, как Гарет завершит сезон АПЛ, Зизу не хочет видеть его в «Реале», сообщает Defensa Central.

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. У «Тоттенхэма» есть право выкупа 31-летнего валлийца.

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В чемпионате Испании-2019/20 Гарет провел 16 матчей.

В АПЛ-2020/21 валлиец вышел в старте «Тоттенхэма» лишь четыре раза.

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